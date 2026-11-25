قطاع النقل البري يقطع طرقًا في طرابلس احتجاجًا على سياسة الضرائب ويعلن استمرار التصعيد

نفّذ قطاع النقل البري، بالتعاون مع اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الشمالي، تحرّكًا احتجاجيًا في مدينة طرابلس، تخلّله قطع طرق عند عدد من الساحات والتقاطعات. وأعلن رئيس الاتحاد، النقيب شادي السيد، استمرار التحرّك بصورة تصاعدية حتى تحقيق المطالب كافة، مؤكدًا رفض سياسة الضرائب التي تنتهجها الحكومة.

وبدأ التحرّك من ساحة التلّ، المعروفة بساحة جمال عبد الناصر، في وسط المدينة، ثم اعتصم عدد من النقابيين وأركان اتحادات النقل البري في لبنان عند تقاطع شارع عزمي. وقطع قطاع النقل طرق البالما في الاتجاهين، كما قطع السير عند ساحتَي الروكسي والنور، وإشارتَي المئتين وعزمي، ودوّار أبو علي.

وقال السيد، خلال التحرّك، إنّ المشاركين عمّال وموظفون ومياومون، وإنّ تحرّكهم لا يحمل طابعًا سياسيًا. وأوضح أنّ احتجاجهم يأتي رفضًا لسياسة الحكومة التي قال إنّها لم تقدّم شيئًا وتواصل فرض مزيد من الضرائب، وهو ما يرفضه المشاركون قطعًا.

وطالب السيد بتحقيق مطالب المحتجّين ومعالجة المشكلات المتعلّقة بدفاتر السوق ودفاتر سوق الشاحنات ونقل الملكية، وتطرّق إلى المبالغ التي تحدّثت عنها الدولة، قائلًا: «نريد ألا تلجأ الدولة إلى تسديدها، ولكن أن تقوم بواجباتها على أرض الواقع».

وشدّد على أنّ المدن تحتاج إلى الاهتمام، داعيًا الدولة إلى إيلاء طرابلس ما تحتاج إليه من رعاية واهتمام، واصفًا ذلك بأنّه أمر حتمي. وأضاف: «طرابلس ليست كبيروت، طرابلس أم الفقير».

وشكر السيد القوى والفعاليات النقابية التي شاركت في التحرّك، واعتذر ممّن تعطّلت أعمالهم بسببه، مؤكدًا أنّ المشاركين اضطرّوا إليه وسيواصلونه بصورة تصاعدية حتى تحقيق مطالبهم كافة.

من جهته، قال نائب رئيس اتحادات النقل البري للترانزيت في الداخل والخارج، النقيب محمد كمال الخير، إنّ القطاع حيوي في البلاد، وإنّ العاملين فيه اضطرّوا إلى التحرّك ورفع الصوت بعد اجتماعات عدّة مع الحكومة لم يتلقّوا خلالها سوى الوعود. وأكّد أنّهم سيواصلون رفع الصوت حتى تحقيق مطالبهم.

بدوره، قال رئيس لجنة باصات «الروزا»، مصطفى بطريق، إنّ المشكلات كثيرة وإنّ الدولة لم تعالجها، مؤكّدًا تمسّك اللجنة بمواصلة قطع الطرق والاعتصامات والتحرّك حتى تحقيق المطالب.

كذلك جدّد نقيبا عمّال بلديّتَي طرابلس والميناء، عمر دلال وأحمد المرسلي، المطالبة بحقوق عمّال البلديات وعمّال الإطفاء وموظّفيه وعناصره في اتحاد بلديات الفيحاء.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام