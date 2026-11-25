النائب عز الدين: المساواة بين العدو الصهيوني وإيران خطأ سياسي فادح وجريمة أخلاقية لا يجوز السكوت عنها

شدد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عز الدين على ضرورة أن لا ينظر أياً كان ومهما علا شأنه إلى أي أمر بعين واحدة، سواء كان هذا الشخص رئيساً أو محلّلاً أو مفكراً أو غير ذلك، لأن من ينظر بعين واحدة يخطأ التقدير، ولا يصيب الواقع، ويبتعد عن الحقيقة، ويظلم في أحكامه، وعليه، فإن المساواة بين العدو الصهيوني وبين الجمهورية الإسلامية الإيرانية، خطأ سياسي فادح، بل جريمة أخلاقية لا يجوز السكوت عنها، لا سيما وأن هناك فرقًا كبيرًا بين من يحتل الأرض ويدنسها ويدمر البيوت ويقتل الناس ويقوم بكل الموبقات على أرض هذا الوطن، وبين من يمد يد الخير إلى لبنان منذ زمن بعيد.

كلام النائب عز الدين جاء خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه حزب الله لفقيد الجهاد والمقاومة المربي الحاج غازي علي حمود (أبو علي) في مجمع الإمام الكاظم (ع) في حي ماضي في الضاحية الجنوبية، بحضور عدد من العلماء والفعاليات والشخصيات وعوائل الشهداء، وجمع من الأهالي.

وأكد النائب عز الدين أن إيران لم تخطأ مع لبنان لا سيما على مستوى العلاقة القائمة على مبدأ الاحترام والندية، ولم تتدخل في يوم من الأيام بسيادة لبنان، وكل ما يقال خلاف ذلك هو كذب وافتراء، بل على العكس من ذلك، بحيث أننا نجدها اليوم أنها الأمل الوحيد وخشبة الخلاص للبنان ولشعبه وللمقاومة ومجتمعها.

ولفت النائب عز الدين إلى أن إيران قد مدت يد الخير والعطاء والمساعدة للبنان منذ عقود وما زالت حتى اللحظة، لا سيما على مستوى إعادة الإعمار بعد العام 2006 ومساعدتها للدولة اللبنانية في هذا الشأن، وهي اليوم ما زالت تُصر مقابل مصالحها الوطنية والقومية العليا والكبرى، أن يكون لبنان أول بند في أي مفاوضات قد تحصل في المستقبل بينها وبين الولايات المتحدة الأميركية، ولذلك علينا أن نتمسك بهذه الجمهورية وبهذا الأمل، وستخرج إيران بإذن الله منتصرة مما هي فيه، وسنُخرج نحن وإياها هذا العدو من أرضنا عاجلاً أم آجلاً.

ورأى النائب عز الدين أن التداعيات والنتائج التي ستحصل على غرار ما يجري في المنطقة سيكون كبيرًا جدًا، وله دور أساسي في صياغة نظام إقليمي جديد خالٍ من الهيمنة والسيطرة والتسلط الأميركي على هذه المنطقة، وعلى مقدساتها وثرواتها وكل مناحي الحياة فيها، مشيراً إلى أن 82% من الشعب الأميركي يطلب من الإدارة الأميركية اليوم وقف هذه الحرب، لأنه يعتبرها سببًا لكل ما يعانيه من ارتفاع وغلاء وتضخم في الاقتصاد.

وختم النائب عز الدين بالقول إن رهان البعض على أن المقاومة قد هزمت أو ضعفت أو أنها لم تعد قادرة على صنع المعادلات، هو رهان باطل وخاسر ورهان على سراب، لأن المقاومة باقية، وكانت وستبقى على مر التاريخ لتواجه أي معتدٍ أو مستعمر يطأ أرض هذا الوطن.

المصدر: العلاقات الاعلامية