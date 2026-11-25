النائب حسن عز الدين: المساواة بين العدو الصهيوني وإيران، خطأ سياسي فادح، وجريمة أخلاقية لا يجوز السكوت عنها

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عز الدين أن المساواة بين العدو الصهيوني والجمهورية الإسلامية الإيرانية تمثل «خطأً سياسياً فادحاً وجريمة أخلاقية لا يجوز السكوت عنها»، مشدداً على وجود فرق كبير بين عدو يحتل الأرض ويدمر المنازل ويقتل الناس، وبين دولة تمد يد الخير والمساعدة إلى لبنان منذ عقود.

وخلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه حزب الله للفقيد الحاج غازي علي حمود (أبو علي)، في مجمع الإمام الكاظم (ع) في حي ماضي بالضاحية الجنوبية، اعتبر عز الدين أن إيران لم تتدخل يوماً في سيادة لبنان، وأن ما يُقال خلاف ذلك هو «كذب وافتراء»، مشيراً إلى دورها في إعادة الإعمار بعد عدوان عام 2006 ومساعدتها للبنان.

ودعا إلى التمسك بإيران، معرباً عن ثقته بخروجها منتصرة، ومؤكداً أن المقاومة باقية وقادرة على مواجهة أي معتدٍ أو مستعمر. كما رأى أن تداعيات المواجهة الجارية في المنطقة ستسهم في صياغة نظام إقليمي جديد بعيداً عن الهيمنة الأميركية.

المصدر: العلاقات الإعلامية