قصف مدفعي وتفجيران في جنوب لبنان وانفجار مسيّرة مفخّخة في تولين

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة اعتداءات على جنوب لبنان بعد منتصف الليل، شملت قصفًا مدفعيًا وتفجيرين في منطقة فريز ببلدة عيناثا. وفي بلدة تولين، انفجرت مسيّرة مفخّخة تابعة للاحتلال قرب سيارة، من دون وقوع إصابات.

واستهدف القصف المدفعي بلدات المنصوري وكونين وبني حيان، فيما استهدفت ثماني قذائف مدفعية أطراف بلدة كفرشوبا. وتعرّض وادي زبقين لقصف مدفعي متقطّع.

وطال القصف فجرًا أطراف بلدتَي ميفدون وبرعشيت، وتجدّد على أطراف ميفدون. كما نفّذت قوات الاحتلال تمشيطًا بالأسلحة الرشّاشة باتجاه مدينة الخيام.

المصدر: موقع المنار