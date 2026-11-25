أمن الدولة يضبط نحو 250 كيلوغرامًا من اللحوم في سيارة غير مجهّزة للتبريد ويوقف شخصين

أوقفت المديرية العامة لأمن الدولة اللبنانيَّين (خ. س.) و(ع. ظ.) لتوزيعهما لحومًا على عدد من الملاحم في منطقتَي مرجعيون وحاصبيا باستخدام سيارة غير مجهّزة للتبريد، من دون مراعاة الشروط والمعايير الصحية المعتمدة لنقل المواد الغذائية. وضبطت السيارة ونحو 250 كيلوغرامًا من اللحوم كانت محمّلة فيها.

وأوضح قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة في المديرية، في بيان، أنّ دورية من مكتب مرجعيون وحاصبيا التابع لمديرية النبطية الإقليمية نفّذت التوقيف في 24 تشرين الثاني 2026، عقب متابعة المخالفات التي تهدّد صحّة المواطنين ورصدها، ضمن جهود المديرية المستمرّة لحماية الصحّة العامة وتعزيز الرقابة على سلامة الغذاء.

وأضاف البيان أنّ اتّخاذ الإجراءات القانونية بحقّ الموقوفَين وضبط السيارة وحمولتها جاء بناءً على إشارة المحامي العام التمييزي القاضي محمد صعب.

وأكّدت المديرية مواصلة الرقابة وملاحقة المخالفات التي تعرّض صحّة المواطنين وسلامتهم للخطر، واتّخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقّ المخالفين.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام