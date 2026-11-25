حاكم بنسلفانيا يطالب بمحاسبة نتنياهو على حرب غزة وينتقد ترمب وبايدن

دعا حاكم ولاية بنسلفانيا والمرشح الديمقراطي المحتمل للرئاسة الأمريكية عام 2028، جوش شابيرو، إلى محاسبة رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو على أفعاله في قطاع غزة، منتقدا الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وسلفه جو بايدن لعدم اتخاذهما خطوات كافية لكبح جماحه خلال الحرب.

ووصف شابيرو نتنياهو -في مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال- بأنه “زعيم فاشل قاد “إسرائيل” نحو مسار خطير ومظلم وعزلة دولية”، معتبرا أن الطريقة التي نفذت بها إسرائيل ردها على أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ألحقت الضرر بها وبالولايات المتحدة في المنطقة.

وأكد أن “إسرائيل”، شأنها شأن حلفاء الولايات المتحدة الآخرين، ينبغي أن “تتمتع بالقدرة على شراء أسلحة دفاعية”، مشيرا إلى ضرورة أن تكون هذه الأسلحة مصحوبة بتوجيهات واضحة بشأن كيفية استخدامها وتوقيت ذلك.

وقال شابيرو إنه لا يعتقد أن ترمب أو بايدن استخدما النفوذ الأمريكي بفعالية لضمان استخدام الأسلحة بطرق تتوافق مع القيم الأمريكية.

ويشن العدو الاسرائيلي، بدعم أمريكي، حرب إبادة جماعية على قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلّفت، وفق حصيلة رسمية أكثر من 74 ألف شهيد وما يزيد على 176 ألف جريح من الفلسطينيين، معظمهم من النساء والأطفال، فضلا عن دمار طال 90% من البنية التحتية.

انتقادات بشأن حربي إيران وأوكرانيا

وفيما يتعلق بالحرب مع إيران، دعا حاكم بنسلفانيا الرئيس ترمب إلى إنهائها وإقالة وزير الحرب بيت هيغسيث، منتقدا قرار الرئيس الأمريكي خوض الحرب دون توضيح أسباب ذلك للشعب الأمريكي.

وقال شابيرو إنه “من الواضح أن ترمب وهيغسيث ونائب الرئيس جيه دي فانس لا يملكون أدنى فكرة عن كيفية الخروج من هذا المأزق”.

وبشأن الحرب الروسية الأوكرانية، وصف شابيرو المفاوضات التي أجراها ترمب مع موسكو بأنها “مصدر إحراج لبلادنا”، داعيا الولايات المتحدة إلى تعزيز دعمها لكييف بصورة عاجلة والعمل في الوقت ذاته على إعادة بناء الثقة مع حلفائها الدوليين.

وأكد ضرورة مواصلة تبادل المعلومات الاستخباراتية وتوفير الأسلحة لأوكرانيا، إلى جانب المساعدة في التفاوض لإنهاء الحرب بطريقة لا تمنح روسيا ما تسعى إليه، وفق تعبيره.

المصدر: الجزيرة+وول ستريت جورنال