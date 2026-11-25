القوات المسلحة اليمنية: نفذنا عمليتين عسكريتين نوعيتين في إطارِ الردّ على العدوان السعوديّ

أعلنت القواتِ المسلحةِ اليمنية أنه “في إطارِ الردِّ على العدوانِ السعوديِّ الغاشمِ على بلدِنا وردًّا على جرائمِهِ بحقِّ شعبِنا العزيزِ ومنها استهدافُهُ لحافلاتِ نقلِ وشاحناتِ المواطنينَ في مديريةِ المقاطرةِ بلحجٍ وغيرُها من الجرائمِ في العاصمةِ صنعاءَ والمحافظاتِ، نفذتِ القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ بعونِ اللهِ تعالى عمليتينِ عسكريتينِ نوعيتينِ الأولى استهدفت مصفاةَ رأسِ تنورةَ في المنطقةِ الشرقيةِ”.

وأكدت القوات اليمنية تحقيق “إصاباتُ دقيقةً ومباشرةً بفضلِ اللهِ، تسببت في نشوبِ الحرائقِ فيها”.

كما أوضح البيان أن “العمليةُ الأخرى استهدفتِ المركزَ الماليَّ في مدينةِ عبدِاللهِ الاقتصاديةِ في عاصمةِ العدوِّ السعوديِّ الرياضِ على ثلاثِ مراحلَ وكانتِ الإصاباتُ دقيقةً بفضلِ اللهِ وخلفتْ أضرارًا كبيرةً”.

وفي السياق، قالت إنَّها “ستواصلُ عملياتِها دفاعًا عن شعبِنا وبلدِنا وستعملُ على إيلامِ هذا العدوِّ المجرمِ قاتلِ الأطفالِ والنساءَ بكلِّ الوسائلِ المتاحةِ والممكنةِ مستعينةً في ذلكَ باللهِ عزَّ وجلَّ ومتوكلةً عليهِ نعمَ المولى ونعمَ النصيرُ”، متابعة “مستمرونَ في عملياتِنا العسكريةِ باتجاهِ العمقِ السعوديِّ وفي فرضِ معادلةِ الحصارِ بالحصارِ والتصعيدِ بالتصعيدِ واستهدافِ التحشيداتِ التابعةِ للعدوِّ السعوديِّ وضباطِهِ حتى وقفِ العدوانِ وإنهاءِ الحصارِ عن بلدِنا العزيزِ”.

المصدر: موقع المنار