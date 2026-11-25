بحرية حرس الثورة: يحذر مركز مراقبة حركة الملاحة التابع للبحرية حرس الثورة مجددًا جميع أطقم السفن التي أوقفت أنظمة الملاحة وتحديد المواقع من الانسياق وراء أكاذيب المسؤولين الأمريكيين