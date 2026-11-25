بحرية حرس الثورة: كانت الناقلتان، حسب زعمهما، تحاولان التسلل سرًّا عبر مسار غير مصرح، إلا أن الألغام البحرية حالت دون عبورهما، ما أدّت إلى وقوع انفجارات