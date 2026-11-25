المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية: نحذر الموظفين والعاملين فيها والمتواجدين بالقرب من الموانئ السعودية بإخلائها فورا والابتعاد عنها وندعو جميع الشركات الملاحية لإخلاء سفنها من تلك الموانئ فوراً