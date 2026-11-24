الخارجية اليمنية توجه رسالة إلى مجلس الأمن بسبب إغراق اليمن بالأسلحة وترد على الحكومة البريطانية

أعلنت وزارة الخارجية اليمنية في رسالة إلى مجلس الامن والامين العام للأمم المتحدة ان النظام السعودي مستمر في تسليح ميليشياته في اليمن منذ بداية عدوانه في 2015 بهدف إطالة أمد العدوان والاستمرار في زعزعة الأمن في اليمن وإغراقه في دوامة الصراع والحروب.

على صعيد آخر ردت وزارة الخارجية اليمنية على الخطوات العدائية للحكومة البريطانية تجاه اليمن فأكدت ان أي خطوة عدائية بريطانية ستلحق الضرر بالشعب اليمني ستواجه بالمثل.

ورأت ان الإجراءات العدائية البريطانية أتت بغرض شرعنة الجرائم اليومية التي يرتكبها النظام السعودي في اليمن.

كما اعتبرت ان التحرك البريطاني المكشوف يأتي بعد الفشل السعودي الذريع في احتلال اليمن ومصادرة حريته واستقلاله، مؤكدة للنظام السعودي أن لا بريطانيا ولا غيرها ستخرجه من المأزق الذي أوقع نفسه فيه وأن الحل الوحيد يتمثل في إنهاء عدوانه وحصاره على اليمن.

المصدر: رويترز