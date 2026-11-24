مسؤولان سابقان في بتروفاك البريطانية يحاكمان بتهمة دفع رشى مقابل عقود إماراتية

قال ممثلو الادعاء العام البريطاني الثلاثاء إن اثنين من المسؤولين التنفيذيين السابقين في شركة (بتروفاك) البريطانية لخدمات حقول النفط ضالعان في دفع رشى للحصول على عقود بمليارات الدولارات في الإمارات.

ويواجه مروان شديد، ‌المدير التنفيذي السابق للعمليات في بتروفاك، وجورج صليبي، المدير التنفيذي للعمليات في قسم الهندسة والبناء التابع للشركة، تهمتين بالرشوة يُقال إنهما وقعتا بين 2012 و2018 فيما يتعلق بحقل زاكوم العلوي البحري للنفط.

ويقول ممثلو الادعاء إن الاثنين تورطا في مخططات فساد للحصول على عقود قيمتها نحو 3.4 مليار دولار مع شركة بترول أبوظبي ⁠الوطنية (أدنوك)، إذ دُفعت رشى تعادل قيمتها 23 مليون دولار وأُخفيت باستخدام فواتير وهمية وشركات وسيطة.

ودفع شديد وصليبي ببراءتهما قبل محاكمتهما في محكمة ساذرك الملكية في لندن.

وقال جوناثان كينير ممثل الادعاء العام إن الرشى دُفعت عبر وسيط اسمه باسم الشيخ، وهو مواطن بريطاني توفي في 2021. وأضاف أن المتهمين يقران على ما يبدو بأن المدفوعات تمت، لكنهما ينكران أنها كانت رشى أو أنهما كانا على علم بدفعها.

وتتعلق التهمة الأولى بالرشوة بعقد لزيادة طاقة حقل زاكوم العلوي إلى 750 ألف برميل يوميا، في حين تتعلق التهمة ‌الثانية ⁠بأمر تعديل لزيادة الطاقة إلى مليون برميل يوميا.

وقال كينير إن الشيخ دفع أموال الرشوة إلى وسطاء آخرين، ثم إلى أشخاص على صلة بأدنوك كانوا قادرين على مساعدة بتروفاك في عرضها.

وأبلغ كينير هيئة المحلفين بأن شديد وصليبي كانا على علم بالمبالغ المدفوعة للشيخ، وأنه لم يكن هناك ⁠أي سبب مشروع أو تجاري آخر لإخفاء دفع هذه الأموال، وأضاف “هذا التستر المستمر هو جوهر القضية”، وتابع “إذا كان المتهمان… على علم بأن مدفوعات تُسدد إلى باسم (الشيخ) تحت غطاء أوامر شراء أو فواتير ⁠وهمية، وبواسطة أساليب أخرى خفية وغير مباشرة… فهذا، في رأينا، دليل قوي على أنهما كانا على علم تام بعملية عرض الرشى وتقديمها ودفعها، بل والمشاركة فيها”.

وقال كينير أيضا ⁠إن ديفيد لوفكين، وهو موظف سابق أقل درجة في شركة بتروفاك، أقر سابقا بارتكاب جرائم رشوة تتعلق بعقود زاكوم العلوي وسيدلي بشهادة إثبات.

والمحاكمة مستمرة، ومن المقرر أن تُختتم في مارس/آذار.