فقدان الاتصال بقارب قبالة السنغال و175 مهاجرا في عداد المفقودين

قال مسؤولون محليون ومنظمة لحقوق الإنسان إن حوالي 175 مهاجرا باتوا في عداد ‌المفقودين بعد انقطاع الاتصال بقارب متجه إلى أوروبا غادر العاصمة السنغالية دكار منذ حوالي أسبوعين، في وقت يحاول فيه عدد متزايد من المهاجرين القيام برحلات ⁠محفوفة بالمخاطر إلى أوروبا.

وذكر سيدينا عيسى لاي، رئيس بلدية مدينة يوف، والأمين العام لمرفأ الصيد المحلي أن القارب أبحر من المدينة الواقعة في دكار بين التاسع والعاشر من نوفمبر/تشرين الثاني، وأضاف لاي أن حوالي 175 شخصا كانوا على متن ‌القارب ⁠الخشبي.

وقالت منظمة العمل من أجل حقوق الإنسان والصداقة، وهي منظمة غير حكومية، إن 172 شخصا يُعتقد أنهم في عداد المفقودين، ودعت ⁠إلى تكثيف جهود البحث والإنقاذ.

وذكرت البحرية السنغالية أنها أنقذت أمس الاثنين 974 مهاجرا كانوا يستقلون ⁠خمسة قوارب. وتشير بيانات البحرية إلى أن أكثر من 5200 مهاجر تسنى إنقاذهم ⁠أو اعتراضهم أو منعهم من مغادرة السنغال منذ بداية نوفمبر تشرين الثاني.

المصدر: رويترز