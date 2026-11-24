تقرير مصور | اتحادات النقل البري تتجه إلى التصعيد غداً احتجاجاً على مواقف الحكومة

اتحادات النقل البري تتجه للتصعيد غدا ردا على خذلان الحكومة. تقرير: حسين عواد المصدر: موقع المنار