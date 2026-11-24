“الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان” باليمن دانت الجرائم السعودية في صنعاء وتعز

دانت “الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان” في اليمن في بيان لها الثلاثاء “بأشد العبارات، الجرائم الوحشية التي ارتكبها طيران العدو السعودي اليوم في صنعاء وتعز”.

وقال البيان “أولاً: صنعاء – بني الحارث: استهدف العدو السعودي نادي الوحدة للفروسية في منطقة بير زاهر بمديرية بني الحارث، بعدد من الغارات، ما أدى في حصيلة أولية غير نهائية إلى إبادة أكثر من 60 خيلاً عربية أصيلة، وإصابة عدد آخر، وتدمير كامل لمرافق النادي واسطبلاته”، وتابع ان “استهداف نادٍ رياضي مدني لا يوجد فيه سلاح ولا مقاتلون، بل خيولٌ وشبابٌ يتعلمون رياضة الآباء والأجداد، هو جريمة حرب، وجريمة ضد الإنسانية، وانتهاكٌ صارخٌ لكل القوانين والأعراف الدولية”.

واضاف البيان “ثانياً: تعز – ماوية: في قرية الحصين بعزلة قماعرة في مديرية ماوية، استهدف طيران العدو بغارةٍ غادرة منزل المواطن المُسن نعمان الصوفي، فاستشهد تحت أنقاض منزله المُدمر بالكامل”، وتابع “في نفس القرية، قصف العدو بـ 5 غارات شبكات الاتصالات، فدمّرها بالكامل، وعزل القرية عن العالم، وقطع تواصل أهلها مع خدمات الطوارئ والإغاثة”، وأشار الى ان “قتل شيخٍ مُسنٍّ أعزلَ في بيته، وتدمير شبكات الاتصالات، هو قتلٌ عمدٌ مع سبق الإصرار، واستهدافٌ مُتعمَّدٌ للمدنيين، وعقابٌ جماعيٌ محظور دوليا”.

وقال البيان “إننا في الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان نُدين هذه الجرائم بأشد العبارات، ونحمّل العدو السعودي المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عنها، ونعتبرها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بموجب اتفاقيات جنيف ونظام روما الأساسي”، وتابع “نطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية، بإدانة هذه الجرائم، وفتح تحقيق دولي مُستقل، ومُحاسبة مُرتكبيها وعدم إفلاتهم من العقاب، وندعو كل المنظمات الحقوقية والإنسانية والإعلامية، إلى إدانة هذه الجرائم وتوثيقها، ونؤكد أننا سنوثقها بالصور والشهادات والتقارير، وسنضمها إلى ملف جرائم العدوان، وسنلاحق المجرمين مهما طال الزمن”، واضاف “خالص العزاء لأسرة الشهيد نعمان الصوفي ولأهالي ماوية وتعز كافة”.

وتابع البيان “نقول للعدو السعودي: بقصفكم للخيول، وبقتل شيخٍ في بيته، وبقطع الاتصالات، لم تنتصروا، بل انكشفتم أمام العالم، وإن الشعب اليمني لن يكسره قتل خيوله، ولن تعزله غارة، وسيبقى فارساً، لأن الفروسية في قلبه، وليست في اسطبله، الرحمة للشهيد نعمان الصوفي، والنصر لليمن.. ولن نركع”.

المصدر: موقع المنار