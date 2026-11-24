النائبان حسن فضل الله وعلي عمار يبحثان مع الرئيس بري التطورات السياسية وملف إعادة الإعمار

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أن أهل الجنوب بصمودهم وتمسكهم بأرضهم وقراهم يمثلون مقياس الولاء الوطني، مشدداً على ضرورة اعتماد خطاب وطني جامع يخفف التوترات الداخلية ولا يساهم في التفرقة والتحريض

وأشار فضل الله، بعد لقائه والنائب علي عمار رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، إلى وجود تأكيد إيراني بأن لبنان سيبقى بنداً أولاً في أي اتفاق لوقف العدوان الإسرائيلي وفرض الانسحاب من الأراضي اللبنانية، معتبراً أن مسار إسلام آباد يشكل الفرصة المتاحة في ظل تعثر المفاوضات المباشرة، كما دعا إلى وضع ملف إعادة الإعمار والاعتمادات اللازمة له على رأس أولويات الحكومة، بعيداً عن التجاذبات السياسية

المصدر: موقع المنار