“هيئة إدارة الممر المائي للخليج الفارسي”: نظراً إلى قيام بعض القاطرات البحرية بتقديم الخدمات للسفن المخالفة في جنوب مضيق هرمز أُضيفت 26 قاطرة إلى قائمة عدم الامتثال