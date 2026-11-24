علي صالح تيسير يتعهّد بتوثيق جرائم العدوان السعودي وملاحقة مرتكبيها وداعميهم

تعهّد رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بوزارة العدل وحقوق الإنسان في اليمن، الأستاذ علي صالح تيسير، بتوثيق جرائم العدوان السعودي وملاحقة مرتكبيها ومَن سلّحهم أو وفّر غطاءً لجرائمهم أو صمت عنها. وحمّل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مسؤولية الصمت إزاء القصف والحصار.

وجاء ذلك في كلمة ألقاها تيسير خلال المؤتمر الصحافي المشترك الذي عُقد في صنعاء يوم 24 نوفمبر 2026، بمشاركة الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ووزارات الاقتصاد والتجارة والصناعة، والنقل والأشغال، والإعلام، والخارجية.

وقال تيسير إنّ التوثيق سيشمل كلّ جريمة وغارة وما أُريق من دماء، وكلّ منزل هُدم ومصنع أُحرق ومستشفى دُمّر ومسجد هُدم ومقبرة انتُهكت وسوق دُمّرت. ووجّه هذا التعهّد إلى العواصم والمحاكم والمنظّمات، مؤكّدًا أنّ الهيئة ستمضي في ملاحقة المسؤولين بالقانون مهما طال الزمن أو تغيّرت الحكومات أو جرت محاولات لشراء الصمت. وشدّد على أنّها لن تسامح أو تنسى أو تُسقط حقّها بالتقادم.

ووصف تيسير كلمته، التي وجّهها إلى الحاضرين وممثّلي وسائل الإعلام والعالم، بأنّها «محاكمة أخلاقية وقانونية وإنسانية علنية» للأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظومة الدولية. وقال إنّ هذه المساءلة تجري أمام التاريخ والضمير والشعوب، معبّرًا عن فقدان الثقة بعدالة المحاكم، ومنتقدًا مصير كلمات سابقة بقيت على رفوف الأمم المتحدة.

وأضاف أنّ المنظومة الدولية صمتت إزاء قتل أبناء اليمن ونسائه داخل منازلهم، واكتفت بإبداء القلق حيال هدم المنازل فوق رؤوس ساكنيها. وأشار إلى قصف المستشفيات وإحراق المصانع وتدمير شبكات الاتصالات والأسواق، وإغلاق الموانئ والمطارات وقصفها، فضلًا عن هدم المساجد ونبش المقابر وقصفها.

وانتقد تيسير عقد الأمم المتحدة اجتماعات لإدانة وقائع محدودة في أماكن أخرى وصمتها إزاء ما وصفه بإبادة شعب كامل في اليمن. وقال إنّ مجلس الأمن يتحرّك خلال ساعات لحماية مصالح القوى الكبرى، وقد عجز على مدى اثنتي عشرة سنة عن حماية طفل يمني في منزله. وأضاف أنّ حقوق الإنسان تُدوَّن في التقارير وتُنتهك في الميدان.

ورأى أنّ القانون الدولي يُطبَّق على الضعفاء ويُعلَّق حين يكون مرتكب الجريمة ثريًّا وحليفًا ومالكًا للنفط والسلاح. واعتبر أنّ حياة الطفل اليمني هانت في حسابات المنظومة الدولية أمام المصالح النفطية وصفقات التسليح. وانتقد اكتفاء الأمم المتحدة بإحصاء الضحايا وإبداء القلق والدعوة إلى التهدئة، وطالب بإدانة القتلة ووقف الجرائم وتحقيق العدالة. كما استنكر مطالبة مرتكبي الجرائم بالتحقيق مع أنفسهم رغم معرفة أسمائهم وصورهم والصواريخ التي استخدموها.

وحمّل رئيس الهيئة المنظومة الدولية مسؤولية التواطؤ عبر بيع السلاح للسعودية وتوفير غطاء لجرائمها باستخدام حقّ النقض «الفيتو»، وتحويل اليمن إلى مختبر للأسلحة وسوق للصفقات وورقة للمقايضة السياسية. وانتقد مساواتها بين القاتل والضحية، وتسميتها العدوان «نزاعًا»، والإبادة «أزمة إنسانية»، والحصار «إجراءات».

وشدّد تيسير على أنّ للحرب أخلاقًا وقوانين وميادين، ووصف الممارسات السعودية في اليمن بأنّها إجرام ممنهج وإرهاب دولة وعقاب جماعي وإبادة اقتصادية وإنسانية وجريمة ضدّ الإنسانية مكتملة الأركان. وقال إنّ السعودية تسعى إلى كسر إرادة اليمنيين وإخضاع بلادهم للتبعية، بحرمانهم من الاقتصاد والدواء والغذاء والتعليم والتواصل وسائر مقوّمات الحياة، ووضعهم أمام خيار الخضوع أو الموت بفعل التجويع والقصف والحصار.

وتساءل عمّا إذا كان في العالم ضمير حيّ، وفي مجلس الأمن مَن يقول «كفى»، وفي المحكمة الجنائية الدولية قاضٍ يجرؤ على التحدّث باسم العدالة بعيدًا عن الحسابات السياسية، وفي الإعلام العالمي صحافي ينقل الحقيقة باستقلال عن جهات التمويل.

ودعا تيسير العالم إلى الامتناع عن المشاركة في قتل اليمنيين وإلى تسمية القاتل والمجرم والحصار وجرائم الحرب بأسمائها، ورفض استخدام اللغة الدبلوماسية وعبارة «أطراف النزاع» للتغطية على القتل. وجعل من حماية الطفل اليمني معيارًا لجدوى القانون الدولي، ومن إدانة قصف المستشفيات والمدارس والأسواق والمساجد والمقابر معيارًا لصدقية الشرعية الدولية. ووصف التعامل الانتقائي مع الضحايا بحسب الجنسية واللون والمذهب بأنّه «نفاق عالمي منظّم».

وعدّ تيسير ما يجري في اليمن امتحانًا للإنسانية، ورفض توصيفه بـ«نزاع مسلّح». وقال إنّ كثيرين أخفقوا في هذا الامتحان، وإنّ الشعب اليمني اجتازه بصبره على القصف وثباته تحت الحصار وتكافله في مواجهة التجويع وتوكّله على الله في مواجهة الخذلان. وأكّد التمسّك بالحقّ ورفض الخضوع مهما بلغت قوّة الطرف المعتدي الجوية، معتبرًا أنّ الخضوع خيانة لله وللشهداء وللأطفال الذين قُتلوا في أثناء نومهم، وأنّ التاريخ يحفظ مواقف الثابتين.

وقال إنّ الأوصاف التي يطلقها العالم على اليمنيين، من التطرّف إلى الصمود، لن تغيّر ما سيسجّله التاريخ عن شعب فقير ومحاصر وقف وحده في وجه تحالف عسكري في المنطقة، تدعمه أكبر قوى العالم، وصمد بإيمانه وكرامته أمام محاولات كسر إرادته. وقدّم صون الإنسانية والحرّية، والعفو عند المقدرة، والصفح من موقع القوّة، والتمسّك بالقيم، معايير للنصر، ورفض قياسه بأعداد القتلى. وانتقد التوحّش والتفريط في الحرّية لقاء المال والسلاح وتخلّي العالم عن قيمه.

ووجّه تيسير تحيّة إلى أمّهات الشهداء والجرحى والأيتام، وإلى كلّ يمنيّ محاصر وجائع وصابر، وعدّهم مصدر اعتزاز وشرف، مؤكّدًا أنّ دماء الضحايا عهد ستصونه الهيئة.

وقال إنّ التاريخ سينصف اليمنيين والأجيال ستدين القاتل إذا غاب الإنصاف والإدانة اليوم. وأكّد المضيّ في طريق العزّة والكرامة والحرّية ولو بقي اليمنيون وحدهم، مستندين إلى ثقتهم بالله والحقّ والتاريخ. وختم كلمته بالقول «والحقّ لا يموت، والعدالة آتية لا محالة، ولن نركع».

المصدر: موقع المنار