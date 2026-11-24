الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم يتحدث يوم غد الأربعاء 25/11/2026 عند الساعة 06:30 مساءً في حفل إطلاق موسوعة “شرح نهج البلاغة” للشهيد السيد هاشم صفي الدين (رض)