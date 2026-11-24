رئيس هيئة الأركان العامة الإيرانية اللواء علي عبداللهي: القواعد الأمريكية في المنطقة تقع ضمن مدى صواريخنا أينما انتقلت ونقل القواعد إلى مناطق أبعد لن يغيّر إرادتنا في مواجهة التهديدات