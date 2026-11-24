“الأخبار” تكشف معطيات حول “فساد يوسف رجي” والأخير ينفي ما تم نشره

نشرت صحيفة “الاخبار” اللبنانية الثلاثاء مقالات بعنوان: “دبلوماسية يوسف رجي: رقص و«فقش» وطائفية!”، للكاتبة ندى ايوب.

الصورة نقلا عن صحيفة الاخبار

وجاء في المقال “فيما ترزح عشرات البلدات اللبنانية، التي تشكّل نحو 6% من مساحة البلاد، تحت الاحتلال الإسرائيلي، وتتعرّض للقصف والتجريف اليومي، اختار سفير لبنان في أنقرة، منير عانوتي، الاحتفال بذكرى الاستقلال على طريقة متعهّدي الحفلات. فبدلاً من إقامة حفل استقبال رسمي، نظّم مساء السبت الفائت حفلاً غنائياً أحيته الفنانة كارول سماحة، واعتلى خلاله السفير المسرح مشاركاً في أجواء الرقص والغناء، في مشهد بدا منفصلاً عن واقع البلد الذي يُفترض أن يمثّله، وعن الدلالة السياسية للاستقلال في ظل استمرار الاحتلال.

المفارقة أن «حفلة أنقرة» جاءت في وقت غابت فيه المظاهر الرسمية عن معظم المؤسسات والبعثات اللبنانية. ففي لبنان، اقتصر إحياء الذكرى على احتفال نهر الكلب الذي شارك فيه رئيس الجمهورية، جوزيف عون، وغلب عليه الطابع السياسي، فيما اعتذر رئيسا الحكومة ومجلس النواب عن عدم تقبّل التهاني، ولم ينظّم الجيش عرضاً عسكرياً، ولم تطلب وزارة الخارجية والمغتربين من بعثاتها تنظيم احتفالات بالمناسبة. وحده عانوتي قرّر إحياءها بحفل غنائي راقص، وكأن المناسبة الوطنية شأن احتفالي منفصل عن الموقف الرسمي للدولة وأولوياتها.

الأمين العام لوزارة الخارجية، عبد الستار عيسى، أوضح لـ«الأخبار» أن الوزارة «توقفت منذ عام 2019 عن إصدار تعاميم إلى البعثات الدبلوماسية تدعوها إلى تنظيم احتفالات بذكرى الاستقلال، بسبب الأزمة المالية وعدم توافر الاعتمادات اللازمة لتغطية نفقاتها». وأضاف أن «لكل بعثة تقدير تنظيم حفل استقبال وفق الإمكانات المتاحة لديها، والسفير ليس ملزماً بالحصول مسبقاً على موافقة الإدارة المركزية في بيروت لتنظيم نشاط، بل يمكنه إبلاغ الوزارة به لاحقاً».

لكن هذا التفسير لا يجيب عن السؤال حول المعايير التي تحكم اختيار طبيعة الاحتفال، ولا سيما حين يُقام باسم الدولة اللبنانية وفي مناسبة وطنية. فحفل الاستقلال، بما له من دلالة سياسية ومراسمية، يفترض أن يعكس صورة الدولة ومواقفها، وأن ينسجم مع أولوياتها، لا أن يتحوّل إلى مناسبة يحدّد كل سفير شكلها ومضمونها وفق تقديره الشخصي، خصوصاً عندما يعتلي السفير المسرح راقصاً و«دابكاً». ومن هنا، تطرح «حفلة أنقرة» أسئلة عن طبيعة الدور الذي تؤديه البعثات اللبنانية، وعن الأجندة التي تخدمها أنشطة من هذا النوع، ومدى انسجامها مع صورة الدولة ومواقفها.

ورغم تأكيد عيسى أن تمويل الحفل في أنقرة ليس من المال العام، فإن ذلك لا ينهي الأسئلة المتعلقة بالشفافية، إذ يبقى من حق الرأي العام معرفة الجهة التي موّلت نشاطاً نُظّم باسم الدولة اللبنانية وفي مناسبة وطنية.

مئات آلاف الدولارات كلفة رحلة الوزير إلى كندا وبلجيكا مع الوفد المرافق والأصدقاء والزوجات

إلى ذلك، تكشف الوقائع في بعثات أخرى أن المسألة لا تتعلق فقط باختلاف أشكال الاحتفال، بل بغياب معيار واضح يحكم تنظيمها، وبالتداخل بين المناسبات الوطنية وبين الأهواء السياسية للسفير أو حتى الأنشطة المرتبطة بزيارات وزير الخارجية يوسف رجي.

فقد أحيت بعثة لبنان في باريس ذكرى الاستقلال بحفل استقبال بروتوكولي. إلا أن الحفل الباريسي لم يخلُ بدوره من الانتقادات، إذ اعترض عدد من أبناء الجالية اللبنانية، في منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، على حصر الدعوات، في غالبيتها، بأشخاص ينتمون إلى لون سياسي وطائفي واحد. وأشار هؤلاء إلى عدم دعوة شخصيات ووجوه لبنانية معروفة وفاعلة في المجتمع الفرنسي، أمضت أكثر من أربعين عاماً في الاغتراب، مشيرين إلى أن «القاعة والضيافة والطعام كانت معدّة لاستيعاب نحو ألفي شخص، في حين أن عدد الحاضرين لم يتجاوز 300 شخص»!

وفي بروكسيل، وزّعت السفارة دعوات إلى حفل استقبال بعنوان «بمناسبة عيد الاستقلال وزيارة وزير الخارجية يوسف رجّي». لكن بعدما طرأ تعديل على برنامج رجي وعاد إلى بيروت قبل 18 تشرين الأول، الموعد المحدد للاحتفال، ألغت السفارة الدعوة ووزّعت رسالة اعتذار. وبذلك، بدا أن المناسبة مرتبطة بوجود الوزير في بلجيكا أكثر من ارتباطها بذكرى الاستقلال نفسها.

وتتصل هذه الواقعة بأسئلة أوسع عن كلفة جولات رجي الخارجية وأوجه الإنفاق عليها. فقد علمت «الأخبار» أن رحلته إلى كندا، مع الوفد المرافق والأصدقاء والزوجات، كلّفت 185 ألف دولار، فيما بلغت كلفة رحلتيه إلى فرنسا وبلجيكا 115 ألف دولار، خُصّص منها 13 ألف دولار لحفل استقبال الوزير في بروكسيل. ومع إلغاء الحفل، يبرز سؤال عن مصير المبلغ المرصود له، وما إذا كان قد أُعيد إلى الجهة التي خصّصته أم بقي في عهدة السفارة”.

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من جهته، ردّ الوزير رجي على ما نشرته صحيفة “الأخبار”، بالقول “تستغرب وزارة الخارجية والمغتربين ما نشرته صحيفة «الأخبار» بشأن كلفة جولات الوزير يوسف رجي ومرافقيه، وتؤكد أن كل ما ورد في المقال ليس سوى مجموعة من التلفيقات والافتراءات التي لا تمتّ إلى الواقع بصلة، في محاولة مكشوفة لتشويه صورة الوزير، لأسباب باتت معروفة”.

واضاف ان “الأرقام التي أوردتها الصحيفة حول كلفة سفر الوزير مفبركة ولا تعكس الحقيقة على الإطلاق”، وتابع ان “ادّعاء الصحيفة بأن الوزير يصطحب في سفراته «الأصدقاء والزوجات» هو كذب صريح ومتعمّد كون سفر الوزير يستند الى قرارات مجلس الوزراء التي تحدد بشكل واضح كلفة السفر والجهة التي يقع على عاتقها التسديد بالاضافة الى اسماء الوفد المرافق أو صفاتهم”، وقال إن “مسيرته في السلك الدبلوماسي ونهجه منذ تولّيه الوزارة يشهدان على التزامه صون المال العام ومحاربة الفساد…”.

المصدر: صحيفة الاخبار