الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني يدعوان إلى الاحتكام إلى الدستور في الخلافات مع الحكومة الاتحادية

شدّد الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، في بيان مشترك، على ضرورة التزام جميع الأطراف في العراق بالدستور والاحتكام إليه في أيّ خلاف بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية.

وقال الحزبان إنّ الإجراءات التي يشهدها العراق لم تكن متوقّعةً لدى مواطني الإقليم، وإنّ حقوق الإقليم الدستورية تعرّضت للانتهاك على مدى السنوات الماضية. وأكّدا أنّ أيّ إجراء أو قرار يُتّخذ ضدّ الإقليم خارج إطار الدستور يُعدّ مخالفًا له.

وأعرب الحزبان عن تأييدهما للحوار والشفافية والتفاهم المتبادل، معتبرَين أنّ اتّخاذ قرارات أحادية الجانب لا يخدم أمن العراق واستقراره.

يأتي هذا، في وقت أقال رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي رئيس هيئة المنافذ الحدودية، كما أقال قائد عمليات كركوك وقائد شرطتها لعدم متابعتهما ملفّ تهريب المشتقّات النفطية.

المصدر: موقع المنار