وزارات يمنية تعلن تجاوز خسائر الاقتصاد تريليونًا ومئة مليار دولار منذ بدء العدوان والحصار

أعلنت وزارات الاقتصاد والعدل والنقل والإعلام والخارجية في اليمن، في بيان صحافي مشترك، أنّ الخسائر التراكمية للاقتصاد الوطني منذ بدء العدوان والحصار تجاوزت تريليونًا ومئة مليار دولار.

وقدّر البيان الخسائر المادية المباشرة الناجمة عن التصعيد السعودي الأخير بأكثر من 800 مليون دولار، في حصيلة أولية تغطّي الفترة من 13 يوليو حتى 23 نوفمبر 2026.

وأوضح أنّ التصعيد ألحق أضرارًا واسعة بسلاسل الإمداد، ورفع تكاليف الشحن والتأمين، وأدّى إلى تراجع القدرة الشرائية. وأضاف أنّ القوات السعودية استهدفت 25 مصنعًا خلال 133 يومًا، فدُمّرت غالبيتها بالكامل، وتعرّضت 3 مصانع لدمار جزئي.

وحمّل البيان السعودية المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه الجرائم، وعن الحصار وإغلاق المطارات والموانئ وتدمير الاقتصاد. وطالب بمحاسبة مرتكبي الجرائم أمام المحكمة الجنائية الدولية وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، وجبر الضرر وتعويض المتضرّرين.

ودعا البيان الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان إلى إدانة الجرائم وفتح تحقيق دولي مستقلّ وشفّاف. كما طالب الأمم المتحدة بممارسة الضغط لرفع الحصار فورًا وفتح مطار صنعاء والموانئ من دون قيد أو شرط.

وأكّد البيان أنّ جرائم العدوان السعودي «لن تسقط بالتقادم»، وأنّ توثيقها مستمرّ، وأنّ العدالة ستطال مرتكبيها مهما طال الزمن.

المصدر: موقع المنار