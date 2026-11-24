«حماس» تدين اغتيال مدير عام جهاز الأمن الداخلي في غزة وتطالب الدول الضامنة بالتدخّل الفوري

دانت حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، في بيان، اغتيال المدير العام لجهاز الأمن الداخلي في غزة، العميد نعيم محمد أبو نحل. وقالت إنّ طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي نفّذت الاغتيال غربي مدينة غزة، ووصفت العملية بأنّها «جريمة حرب موصوفة» تأتي في سياق مساعي الاحتلال المحمومة لاستهداف الجبهة الداخلية وإشاعة الفوضى في قطاع غزة.

ودعت الحركة الدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة إلى التدخّل الفوري للجم الاحتلال وإلزامه بوقف جرائمه والتقيّد بمسار الاتفاق. وطالبت المجتمع الدولي ومؤسّساته بالتحرّك لمحاسبة قادة الاحتلال الذين وصفتهم بـ«مجرمي الحرب».

واعتبرت «حماس» أنّ عمليات اغتيال ضبّاط الأمن والشرطة المدنية وعناصرهما تشكّل «انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني» واستهدافًا مباشرًا للمجتمع الفلسطيني في قطاع غزة وأمنه الداخلي. وعدّت هذه العمليات من «أدوات الإبادة الجماعية المستمرّة» التي تستخدمها حكومة الاحتلال ضدّ المدنيين الأبرياء والبنية المدنية.

ونعت الحركة الشهيد العميد نعيم أبو نحل، وأشادت بمسيرته المهنية الحافلة وإسهاماته في ضبط الأمن وحماية الجبهة الداخلية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ولا سيّما خلال «الحرب الصهيونية على القطاع».

وأكّدت الحركة أنّ «هذه الجريمة الجبانة لن تفلح في النيل من عزيمة شعبنا أو من حرصه على وحدته وحفظ أمنه».

المصدر: موقع المنار