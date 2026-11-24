السعودية تقرّ موازنة 2027 بعجز تقديري قدره 190 مليار ريال

أقرّت السعودية اليوم الثلاثاء موازنة عام 2027، بعجز تقديري يبلغ 190 مليار ريال (50.64 مليار دولار)، بحسب التلفزيون السعودي.

وأوضح التلفزيون أنّ الموازنة حدّدت إجمالي الإنفاق عند 1.39 تريليون ريال (370.48 مليار دولار)، وقدّرت إجمالي الإيرادات بـ1.2 تريليون ريال (319.84 مليار دولار).

وأفادت تقارير إعلامية بأنّ السعودية تتواصل مع المستثمرين الأجانب في ظلّ الضغوط الناجمة عن الحرب. وذكرت أنّ الرياض ستفرض، اعتبارًا من 1 يناير 2027، ضريبة جديدة بنسبة 15% فقط على أرباح الشركات متعدّدة الجنسيات التي لا تقلّ إيراداتها السنوية عن 750 مليون يورو. وتدفع الشركات الأجنبية حاليًا ضريبة دخل بنسبة 20%.

وأشارت التقارير إلى أنّ قرار فرض الضريبة يأتي في ظلّ بلوغ عجز الموازنة السعودية نحو 22 مليار دولار أميركي في الربع الثالث من عام 2026، بما يتجاوز هدف الحكومة السنوي لخفض العجز.

وأضافت أنّ تكاليف الحرب والتوتّرات مع القوات المسلّحة اليمنية زادت الضغوط المالية على الرياض، وأنّ الهجمات على المراكز الاقتصادية والمالية السعودية، بما فيها مركز الملك عبد الله المالي، عطّلت أنشطة الشركات الأجنبية.

ورأى الخبير الاقتصادي اليمني الجدابي أنّ زيادة الضرائب، إلى جانب انعدام الأمن، قد تدفع الشركات الأجنبية إلى مغادرة السعودية وتؤدّي إلى هروب رؤوس الأموال منها.

المصدر: رويترز