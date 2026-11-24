العلامة الخطيب مع وفد من المجلس الشيعي عزى بالمطران خضر في بصاليم: نعزي أنفسنا بهذه الخسارة الوطنية الكبيرة

قدم وفد من المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى برئاسة نائب رئيس المجلس العلامة الشيخ علي الخطيب التعازي اليوم بالمطران الراحل جورج خضر، في كاتدرائية القديس جاورجيوس في بصاليم .



وضم الوفد :المفتي الجعفري الممتاز الشيخ احمد قبلان ،مفتي جبيل وكسروان الشيخ عبد الامير شمس الدين،مفتي صور وجبل عامل الشيخ حسن عبدالله ،الشيخ الدكتور محمد حجازي والشيخ الدكتور محمد حيدر وأمين سر المجلس عبد السلام شكر والمستشار الاعلامي لرئاسة المجلس واصف عواضة.



وكان في استقبال الوفد مطران جبل لبنان للروم الارثوذكس سلوان موسي وعدد من الاباء.



ورحب المطران موسي بالوفد مقدرا العلاقة التي تربط الطائفتين، ورد العلامة الخطيب بكلمة نوه فيها بمزايا المطران خضر ودوره الوطني وعلاقته بالامام السيد موسى الصدر .



ولدى مغادرة الوفد الكنيسة، قال العلامة الخطيب للصحافيين : “نحن لا نريد أن نعزي برحيل سيادة المطران الذي هو أعرف من أن يعرف، نحن نريد أن نعزي أنفسنا ونعتبر الخسارة خسارة لنا وخسارة للبنان كرجل فكر ورجل إخلاص ورجل عمل من أجل لبنان ومن أجل الإنسان ومن أجل كل اللبنانيين. ولذلك خسارتنا كبيرة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعوضها علينا بوحدة اللبنانيين ووحدة الصف وعدم الإنقسام في هذه الظروف الصعبة التي تتكرر، وقد عاش أمثالها وفي محنة الجنوب وفي محن لبنان المتتالية”.



أضاف :”لقد وقف إلى جانب الإمام السيد موسى الصدر ليحمي لبنان.ونحن اليوم نعيش تقريبا نفس الظروف، ولذلك نعتبر خسارتنا كبيرة برحيل سيادة المطران، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يعوضها علينا بآخرين هم موجودون إن شاء الله في الطائفة الأرثوذكسية وفي كل طوائف لبنان، وهم الخيّرون الذين يعملون من أجل مصلحة لبنان ووحدة لبنان والوقوف في وجه الشر الإسرائيلي الذي اعتدى على لبنان وطناً وسيادة أرضاً وشعباً ومقاومةً. لذلك عزاؤنا أولاً للبنان وثانياً لأنفسنا وثالثاً لأهل الفقيد برحيله”.



ورداً على سؤال حول ما يمر به الشرق اليوم من اعتداءات على المسيحيين في سوريا والاعتداءات كافة، قال العلامة الخطيب: “أي طائفة تتعرض للعدوان في هذا الشرق نحن معها ، ونحن من هذه الطوائف التي تتعرض للعدوان، لذلك نحن حرصاء على الإخوة المسيحيين وهم شركاؤنا في هذا الوطن وفي هذا الشرق، وحرصاء على وجودهم وعلى حريتهم وعلى عطائهم الذي كان كثيراً. نحن حرصاء على الاستمرار ونشجب أي عمل عدواني إجرامي يتعرض له إخوتنا المسيحيون، ونحن لا نتعامل بلغة مسيحي أو مسلم فنحن جميعاً أبناء الله، نحن جميعاً ننتمي إلى هذا الشرق وإلى ثقافته، نحن شعب واحد وما يصيب أحدنا يصيب الآخر، لذلك نحن ندين أي عمل إجرامي يتعرض له إخوتنا من كل الطوائف وبالأخص المسيحيين في أي بلد من البلدان في هذه المنطقة. هي مؤامرة على الشرق ومؤامرة على بلداننا ويجب في مقابل ذلك أن تتوحد إرادتنا لدفع هذا الشر”.



ورداً على سؤال حول مواقف المطران خضر على المستوى الوطني والاجتماعي والروحي، قال : “نعم كما ذكرت هو ليس بحاجة إلى تعريف، سيادة المطران خضر هو في الدائرة الاوسع وهو للبنان كل لبنان”.

المصدر: المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى