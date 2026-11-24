خاص | الضربات اليمنية تهزّ معادلة الأمن والاقتصاد السعودي (الجزء الأول: الخسائر المباشرة)

في إطار الرد على العدوان السعودي على اليمن، وضعت الضربات التي نفّذتها القوات المسلحة اليمنية ضد المنشآت الحيوية السعودية، ولا سيما المطارات والمنشآت النفطية، اقتصاد المملكة أمام تحديات متصاعدة، تجاوزت الأضرار المباشرة إلى اضطراب حركة الطيران وتعطّل الفعاليات وتزايد المخاوف الاستثمارية. ومع امتداد التداعيات إلى المشاريع الاستراتيجية المرتبطة برؤية 2030، تبرز إشكاليات أساسية: إلى أي مدى أثّرت هذه الضربات في إنتاج النفط والغاز وحركة الملاحة الجوية؟ وما حجم الخسائر الناجمة عن تعطّل الأنشطة الاقتصادية وإلغاء الفعاليات؟ وهل بدأت المخاطر الأمنية تنعكس على ثقة المستثمرين وجاذبية السوق السعودية؟ وأخيراً، هل تمثّل هذه التطورات ضغوطاً ظرفية يمكن احتواؤها، أم أنها تنذر بتحديات طويلة الأمد أمام تنفيذ رؤية 2030 ومشاريعها الكبرى؟

المنشآت الحيوية السعودية تحت الضغط… المطارات والنفط في دائرة الاستهداف

في إطار الرد على العدوان السعودي على اليمن، تصاعدت ضربات القوات المسلحة اليمنية حيث استهدفت منشآت حيوية سعودية، ولا سيما في قطاعَي النفط والطيران، وتتزايد التساؤلات بشأن حجم الخسائر الاقتصادية وانعكاساتها على الإنتاج والصادرات والمالية العامة. وبين التأثيرات المباشرة والتداعيات المتراكمة، تبرز أهمية قراءة المؤشرات الاقتصادية لتحديد حجم الضرر الفعلي ومدى ارتباطه بالتصعيد العسكري.

صورة لآثار هجوم على منشأة نفطية تابعة لأرامكو في جدة من قبل القوات المسلحة اليمنية رداً على العدوان السعودي.

وفي هذا السياق، أوضح البروفيسور بسّام همدر، أستاذ الاقتصاد المحلي والدولي في جامعة المعارف والعميد السابق لكلية إدارة الأعمال، لموقع المنار الإلكتروني ، أن الضربات اليمنية تسبّبت، في تعطيل أجزاء من البنية التحتية لتكرير النفط والغاز ونقلهما في السعودية، إلى جانب ارتفاع كلفة التأمين على ناقلات النفط والمنشآت الحيوية.

غير أن همدر أكد أن هذه المكاسب السعرية لم تمنع تكبّد القطاع النفطي خسائر كبيرة، إذ تراجعت الأنشطة النفطية بأكثر من 20% خلال العام الحالي، وانخفض متوسط الإنتاج إلى نحو 7.9 ملايين برميل يومياً حتى نهاية آب. وفي المقابل، أشار إلى تعافٍ نسبي في الصادرات النفطية، التي ارتفعت إلى نحو 6.5 ملايين برميل يومياً، ما يعكس تفاوتاً بين تحسّن الإيرادات بفعل ارتفاع الأسعار واستمرار الضغوط على مستويات الإنتاج.

وأشار همدر إلى أن تداعيات الضربات امتدت إلى قطاع الطيران، حيث أدّت إلى إلغاء وتأجيل آلاف الرحلات الجوية، مقدّرًا عدد الرحلات الملغاة خلال شهر تشرين الأول وحده بنحو ثمانية آلاف رحلة على الأقل. وأضاف أن استهداف المطارات السعودية دفع شركات طيران عالمية إلى تعليق رحلاتها أو تأجيلها أو تغيير مساراتها لتجنّب المجال الجوي السعودي، ما أدّى إلى إطالة أوقات السفر وارتفاع التكاليف التشغيلية، وبالتالي زيادة الأعباء الاقتصادية على قطاعَي الطيران والسياحة.

وفي تقديره للخسائر النفطية، أوضح أن إنتاج السعودية قبل الحرب تراوح بين 9 و9.5 ملايين برميل يومياً، وفق حصص «أوبك بلاس»، فيما انخفض لاحقاً بنحو 1.5 مليون برميل يومياً. وبناءً على سيناريو افتراضي يعتمد سعراً قدره 75 دولاراً للبرميل، قدّر همدر الخسائر الناتجة عن تراجع الإنتاج بنحو 112.5 مليون دولار يومياً.

وأشار إلى أن هذا السيناريو يفترض تراجع الأسعار من مستوياتها المرتفعة، بعدما كانت تتراوح قبل الحرب بين 65 و70 دولاراً للبرميل، محذّراً من أن استمرار التوترات الجيوسياسية أو تجدّد المواجهة الأميركية وكيان العدو مع إيران قد يحول دون استقرار الأسواق النفطية. ولفت إلى أن تقديراته تقتصر على خسائر الإنتاج المباشرة، ولا تشمل تكاليف إصلاح المنشآت المتضررة وارتفاع رسوم التأمين والشحن، فضلاً عن انعكاس تراجع الإيرادات على قدرة المملكة على تمويل استثماراتها الاقتصادية.

ومن زاوية أخرى وفي حديث خاص لموقع المنار الإلكتروني، أوضح الدكتور محمد الجواد مخ، المحاضر في الجامعة اللبنانية، والمتخصص في العلوم الاقتصادية وإدارة الاقتصاد الدولي، قائلاً: “أبدأ بالتمييز بين الأثر المباشر والأثر المتراكم، وبين ما يُعلَن وما يمكن قياسه. فالروايات تتباين بين ما يعلنه الجانب اليمني من إصابات وما تعلنه الرياض من اعتراض للصواريخ والمسيّرات، ولذلك أعتمد المؤشرات القابلة للقياس: الإنتاج والتصدير وحركة الطيران. وقد طالت الهجمات مباني إدارية لأرامكو في الظهران، ومنشآت في الرياض وينبع.”

ألسنة اللهب والدخان في منشأة نفطية قرب الرياض، ضمن تغطية لوكالة الصحافة الفرنسية عن الضربات اليمنية.

في قطاع الطاقة، تشير المعطيات إلى قدرة نسبية على التحمل، حيث سجّل خام برنت نحو 92.8 دولاراً في 20 تشرين الثاني مع خسارة أسبوعية بنحو 3.5%، أي أن الأسواق لا تسعّر صدمة في الإمدادات السعودية. لكن نقطة الحساسية الحقيقية هي خط أنابيب شرق–غرب، الذي صار الشريان الرئيسي بعد اضطراب الملاحة في مضيق هرمز، إذ يُنقل عبره نحو 4 ملايين برميل يومياً إلى ميناء ينبع. وقد أقرّت وزارة الطاقة السعودية بإصابة الخط في 9 تشرين الثاني بحريق أُخمد دون توقف التشغيل. وتتحدث بيانات منشورة عن تراجع صادرات الخام إلى 5.52 مليون برميل يومياً في تشرين الأول وعن انخفاض شحنات ينبع من 2.54 إلى 2.21 مليون برميل، لكنني أتحفظ على نسب ذلك إلى الضربات اليمنية وحدها، لتداخله مع أزمة هرمز والحرب الإقليمية الأوسع. أما الغاز فلا تتوافر عنه بيانات موثقة.

أما قطاع الطيران، فكان الأكثر تضرراً، إذ أُلغيت نحو 86% من الرحلات المجدولة في مطار الملك خالد بين 8 و25 تشرين الأول، مقابل 46.4% في مجمل المطارات السعودية، وفق بيانات «Cirium». كما علّقت شركات طيران دولية رحلاتها إلى الرياض، وسط تحذيرات أميركية للناقلات الجوية.

تصاعد الدخان قرب منشآت الوقود في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، جراء رد القوات المسلحة اليمنية على العدوان السعودي على اليمن.

أما حجم الخسائر، فلا يوجد حتى اليوم تقدير رسمي أو أكاديمي موثوق، علمياً تُقاس الكلفة عبر أربع قنوات: الإيرادات النفطية المفقودة، وكلفة الإصلاح والدفاع الجوي، وخسائر الطيران والسياحة والفعاليات، وعلاوة التأمين والمخاطر. وللمقارنة، فإن هجوم بقيق عام 2019 عطّل مؤقتاً نحو نصف الإنتاج السعودي ثم استُعيد خلال أسابيع، أي أن الكلفة المادية قابلة للتعويض أسرع من كلفة المخاطر. ومن المؤشرات الأولية أن عجز الموازنة بلغ 244.3 مليار ريال في الأشهر التسعة الأولى من 2026 مقابل 165.4 مليار مقدّرة للعام كله، أي نحو 1.5 ضعف، لكنه نتيجة عوامل متعددة لا يمكن عزل الضربات اليمنية عنها.

الاقتصاد السعودي أمام الإختبار … تعطيل الأنشطة وإلغاء الفعاليات واضطراب حركة الطيران.

لم تقتصر التداعيات الاقتصادية للضربات اليمنية على قطاعَي النفط والطيران، بل امتدت إلى الأنشطة السياحية والتجارية والخدمية، مع تأجيل وإلغاء عدد من المؤتمرات والفعاليات الدولية. وتبرز أهمية هذه التطورات في انعكاساتها على قطاعات مترابطة، تشمل الفنادق والنقل والتجزئة والخدمات اللوجستية، وما تفرضه من تحديات إضافية على الاقتصاد السعودي.

وفي قراءته للخسائر التي لحقت بقطاعَي السياحة والطيران، أوضح البروفيسور بسّام همدر أن حجم النشاط الاقتصادي لهذين القطاعين يُقدَّر بما يتراوح بين 75 و85 مليار دولار سنوياً، مشيراً إلى أن تعطّل المطارات وتعليق رحلات عشرات شركات الطيران الدولية، إلى جانب تراجع الحجوزات الفندقية والفعاليات السياحية، تسبّبت بخسائر اقتصادية كبيرة.

وقدّر همدر حجم هذه الخسائر بما يتراوح بين 15 و20 مليار دولار حتى الآن، موضحاً أن هذه الأرقام ليست حصيلة رسمية نهائية، بل تقديرات استنتاجية تستند إلى دراسات وتقارير أكاديمية وحسابات اقتصادية تعتمد على معادلات الإنتاج السياحي والإيرادات الفندقية وحجم النشاط الاقتصادي المتأثر بتعطّل حركة الطيران والسياحة.

وتتقاطع تقديرات البروفيسور بسّام همدر مع قراءة الدكتور محمد الجواد مخ، الذي رأى أن الضربات اليمنية شكّلت اختباراً حقيقياً للاقتصاد السعودي، تركزت تداعياته بصورة أكبر على القطاعات الخدمية والفعاليات مقارنة بالقطاع النفطي. وأشار إلى تأجيل مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» إلى عام 2027، وإلغاء معرض Intersec Saudi Arabia ومنتدى التجزئة السعودي ومنتدى مسك العالمي، فضلاً عن تأجيل قمة الاتحاد الأوروبي–مجلس التعاون الخليجي وأسبوع الرياض للموضة ومهرجان البحر الأحمر السينمائي، مع الإشارة إلى أن بعض الجهات المنظِّمة لم تربط قراراتها صراحةً بالهجمات.

وأوضح مخ أن الفعاليات الدولية تشكّل مصدراً مهماً للإيرادات الخدمية، إذ تنعكس على الفنادق والنقل والضيافة والتجزئة، ويعتمد استمرارها على سلامة حركة الطيران وثقة المشاركين وإمكان التأمين عليها. وأشار إلى أن تعطّل مطار الملك خالد انعكس على هذه الأنشطة، وسط تقارير عن اعتماد العمل عن بُعد في بعض المؤسسات الحكومية.

وأضاف أن السياحة والتجارة والخدمات اللوجستية كانت الأكثر تأثراً بتراجع الحركة وارتفاع تكاليف التأمين والشحن، لافتاً إلى أن هذه الضغوط فاقمت تحديات سابقة، بينها تأجيل مؤتمر LEAP التقني في نيسان بسبب الحرب الإقليمية. وفي المقابل، اعتبر أن عدم ظهور تأثير واضح في الإنتاج النفطي منح السعودية هامشاً مالياً للتعامل مع التداعيات، رغم اتجاهها إلى الاقتراض لتغطية عجز الموازنة.

لكن التداعيات الاقتصادية للضربات اليمنية لا تتوقف عند حدود الخسائر المباشرة في قطاعات النفط والطيران والسياحة، بل تمتد إلى ثقة المستثمرين وجاذبية السوق السعودية ومستقبل المشاريع الاستراتيجية المرتبطة برؤية 2030، وهي إشكاليات نتناولها في الجزء الثاني.

يتبع …

المصدر: موقع المنار