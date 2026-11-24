طليس اعلن الخطوات التصعيدية لتحرك يوم غد: لسنا قطاع طرق وعلى المسؤولين تحمل مسؤولياتهم

عقد رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس مؤتمرا صحافيا للإعلان عن الخطوات التصعيدية للتحرك يوم غد، ولتحديد مواقع التجمعات وخطوط سير المسيرات على امتداد الأراضي، وقال:”مع تلاوة النشيد الوطني بدأنا نؤكد للقاصي والداني أنّ قطاع النقل البري يشمل جميع اللبنانيين، وان هذا التحرك أجبرتنا عليه الحكومة وليس موجهاً ضد الناس ولا أي أحد من المقامات، فالموضوع هو تطبيق القانون ونحن مع تطبيقه، لا بل نطالب من هم في مواقع المسؤولية بتحمل مسؤولياتهم”.



واكد ان “قطاع النقل البري موحّد ولا يجرؤ أحد على التمييز بين المناطق والطوائف، ولن نردّ على ما يدسّ فكلها محاولات للإساءة، وهذا القطاع شفاف وواضح لجميع الناس. حبذا لو هذه الحكومة والتي سبقتها قامت بتطبيق القانون وما تمّ الإتفاق عليه. فنحن نعلم أنّ البلد لا يحتمل الكثير ولا بد أن نقول انّ تحرك الغد هو البداية ولن يكون هناك قطع للطرق. نحن نتظاهر ونعتصم وبالتالي المسيرات والتجمعات هي شرعية، عمومية، تبدأ بسيارات التاكسي وتنتهي بالنقل الخارجي. ونعتذر سلفاً من المواطنين ومن طلاب المدارس والمعلمين والموظفين ومن كل من لديه عمل غداً، فاعتباراً من الساعة السادسة صباحاً وحتى إعلان رفع التحرك من خلال مؤتمر صحافي يعقد في التجمع الرئيسي في ساحتي رياض الصلح والشهداء في وسط بيروت، لسنا قطاع طرق ولكن بالتأكيد سيكون هناك إعاقة للحركة بسبب كثافة السيارات، والشاحنات، والباصات، والصهاريج”.



وتابع :”أؤكد أنّ قطاع النقل منقسم الى اثنين: قطاع النقل المشترك العام والقطاع العمومي الشرعي، وأنا أؤكد أننا لسنا ضد النقل المشترك العام بل بالعكس، فهو ملك للدولة. وهنا أشكر كل الزملاء على حسن التعامل فيما بينهم وبين النقل المشترك، ولن نقبل بعد اليوم بأقل من خطة وطنية شاملة، فهذا القطاع يمثل 54 ألف عائلة وهو الشريان الحيوي للإقتصاد اللبناني”، وقال:” كلامنا للحكومة واضح، نريد تطبيق القانون، من يرغب بالعمل بقطاع النقل البري عليه أن يكون لديه نمرة شرعية قانونية ولكن السيارات الخصوصية والمزورة والدراجات النارية والتوك والتوك وكل الوسائل التي تخالف القانون لن نقبل بها على الإطلاق، أتوجه بالشكر والتحية للمدير العام لقوى الأمن الداخلي والرتباء والضباط والأفراد والعناصر على الحملة التي قاموا بها مؤخراً، و أريد أن أقول لبعض الأقلام ولمن يكتب على مواقع التواصل الإجتماعي: لا يعنينا ونحن مستمرون بالدفاع عن من نمثل، المؤمن لا يلدغ من جحرٍ مرتين – كرامة النقابيين والسائقين أهم بكثير من كل المواقع”.



وختم داعيا سائقي سيارات النقل العمومية من “الأشقاء السوريين الى التوقف عن العمل غداً”، وقال:”لذلك، وبناءً على كل ما تقدم، أعلن غداً يوم صرخة ولو لم يكن السائقون موجوعين، لا يصرخوا ويرفعوا الصوت. لقد أصبحنا موظفين على محطات الوقود السائق يأتي بالحد الأدنى من لقمة العيش لأولاده ولا يكفيه مدخوله سوى لتعبئة سياراته بالوقود”.



المناطق



واعلنت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري برنامج التحرك الذي يبدأ عند الساعة السادسة صباحاً ولغاية الساعة 12.00 ظهراً على الشكل الآتي:



بيروت الكبرى:



– مستديرة الدورة.



– مستديرة السفارة الكويتية.



– تقاطع الكولا.



مستديرة خلدة – عرمون.



– ساحة الشهداء – وسط بيروت.



– مستديرة الكفاءات – الحدث.



ومنها تنطلق المسيرات السيارة: سيارات سياحية – فانات – أوتوبيسات – شاحنات – صهاريج – موزعي محروقات – موزعي غاز) الساعة 9.30 صباحاً باتجاه التجمع الرئيسي في ساحة رياض الصلح – ساحة الشهداء.



جبل لبنان:



– مستديرة عاليه.



– مدخل مدينة جبيل – الأوتوستراد.



– الصفرا – تنطلق المسيرة باتجاه سراي جونيه.



محافظتا الجنوب والنبطية:



– صيدا:



– مدخل صيدا الجنوبي المدينة الرياضية – الأتوستراد البحري



– ساحة النجمة.



الشمال:



– طرابلس – التل – ساحة جمال عبد الناصر.



– مدخل طرابلس الشمالي.



– مدخل طرابلس الجنوبي



– مستديرة العبدة – عكار



– وادي خالد



– البداوي



– البالما



البقاع:



– مدخل بعلبك الجنوبي – دورس – ميدان التحرير.



– شتورة – ساحة شتورة.



– مجدل عنجر مفرق راشيا.



– أتوستراد زحلة – شتورة – بعلبك – دوار المنارة.



ويُترك للنقابات في المحافظات تحديد المواقع الإضافية التي تراها مناسبة.



وكل ذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والعسكرية وترك مسارب للسيارات المدنية لأننا لسنا قطاع طرق، مع التأكيد أنّ هذا التحرك سلمي وموجّه الى الدولة من أجل تطبيق القانون وتنفيذ القرارات المتفق عليها وليس ضد الناس. على أن يُعلن عن موعد الخطوة التالية خلال المؤتمر الصحافي الذي سيعقد عند 10.30 صباح من ساحة رياض الصلح.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام