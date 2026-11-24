“الحرس القومي العربي” نظّم جولة إلى الجنوب

نظّم “الحرس القومي العربي” جولة لوفد شعبي عربي إلى الجنوب، استهلّت من صيدا بزيارة ضريح الشهيد محمد عفيف النابلسي. رافق الوفد رئيس المكتب الاجتماعي في “الحرس القومي العربي” إسماعيل حفوضة، وكان في استقبالهم وفد قيادي من “حزب الله” تقدّمه مسؤول قطاع صيدا الشيخ زيد ضاهر.



ثم توجّه الوفد إلى مدينة صور، وكان في استقباله معاون مسؤول الحزب في منطقة جبل عامل الأولى خليل حسين ورافقهم في جولتهم رئيس المكتب السياسي عصام فاخوري، حيث قال:”نرحب بوفدكم الكريم في صور مدينة العروبة والتاريخ والعيش الإنساني الحضاري، صور ومنطقتها التي أحبت جمال عبدالناصر العروبي، وكل مناضل ومقاوم تحتضنه صور لذلك أهلاً وسهلا بكم في مدينة العرب”، ونؤكد أن “هذه الزيارة هي تأكيد على وحدة المقاومة والقوميين في مواجهة الاحتلال، وعلى أن إعادة إعمار ما دمّره العدو هي جزء من معركة الصمود والكرامة”.



تخلّلت الجولة زيارة الأحياء المهدّمة ولقاء مع الجبهة القومية في صور في مكتب حزب “الراية” وكانت كلمة ترحيبية من القيادي في الحزب أسعد دخل الله، ومن ثم زيارة نصب القائد الراحل محمد الزيات.



بعدها توجّه الوفد للقاء عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن عز الدين، الذي قال:”الجنوب لم ينكسر ولن ينكسر، ودماء الشهداء هي التي صنعت معادلة الردع، ووحدة المقاومة مع محيطها العربي هي الضمانة الحقيقية لحماية لبنان وتحرير أرضه”.



كما توجّه الجميع لزيارة ضريح الشهيد السيد هاشم صفي الدين في بلدة دير قانون النهر، حيث وضع الوفد إكليلا، وألقى أمين سر جمعية مناهضة الصهيونية المحامي أحمد عودة كلمة باسم الوفد العربي، قال فيها: “جئنا من بلداننا العربية لنقف على ضريح السيد هاشم صفي الدين، ونجدّد العهد مع الشهداء، ونؤكد أن فلسطين ستبقى القضية المركزية للأمة، وأن مناهضة الصهيونية ومشروعها ليست شعاراً بل نهجاً ومقاومة حتى التحرير الكامل”.



واختتم الوفد جولته بلقاء مع الامين العام لـ “الحرس القومي العربي” اللواء خالد كريدية، الذي أكد ان “هذه الجولة تعبّر عن وحدة الدم والمصير بين القوميين والمقاومة، وسنبقى على عهد الشهداء، نعمل من أجل تحرير الأرض ووحدة الأمة ومواجهة كل مشاريع التطبيع والوصاية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام