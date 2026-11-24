“قولنا والعمل” في بر الياس أحيت ذكرى الاستقلال

نظمت جمعية “قولنا والعمل” في معهد عمر بن الخطاب لتعليم القرآن والعلوم الشرعية نشاطات متنوعة في بر الياس، في ذكرى الاستقلال، تخللتها كلمة لرئيس الجمعية الدكتور أحمد القطان اكد فيها ان “لبنان سيبقى قوياً مواجهاً لكل التحديات من خلال تلاحم شعبه مع جيشه ومقاومته”، وقال:”نسأل الله أن يكون عيد الاستقلال في السنة المقبلة وقد عاد لبنان 10452 كم²، لأن استقلالنا هذه السنة منقوص باحتلال جزء ليس بقليل من جنوب لبنان، وبالاعتداءات اليومية على أرضنا وجنوبنا وبقاعنا”.



وبعد كلمة مديرة المعهد منال القطان التي شددت على حب الأولاد للانتماء للوطن وحب التضحية والوفاء للجنوب”، كانت كلمة للطلاب اكدت ان “الاستقلال ليس مجرد تاريخ على ورق، بل نبض متجدد في صدر كل لبناني لا يعرف الانكسار، وقد وُلد استقلال لبنان من رحم التضامن والوحدة الوطنية، ليبقى منارة للحرية. والوطن عزم وكرامة وانتماء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام