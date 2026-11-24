«فاينانشال تايمز»: هيغسيث يعرقل نقل صواريخ «باتريوت» إلى أوكرانيا

كشفت صحيفة «فاينانشال تايمز»، اليوم، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث لم يوافق بعد على نقل نحو 60 صاروخاً اعتراضياً من منظومة «باتريوت» للدفاع الجوي، سبق أن وافقت واشنطن على تزويد أوكرانيا بها، ما أدى إلى تعطيل شحنات تحتاج إليها كييف لتعزيز دفاعاتها الجوية في مواجهة الهجمات الروسية.

وبحسب الصحيفة، تشمل الشحنات المتأخرة 40 صاروخاً من طراز «PAC-3»، كان من المقرر تسليمها بين أيلول وكانون الأول، إضافة إلى نحو 20 صاروخاً من طراز «PAC-2». وأوضحت أن بعض هذه الصواريخ موجود في مخزونات دول أوروبية، ويموّل حلفاء كييف الغربيون شحناتها، إلا أن نقل الأسلحة الأميركية الصنع إلى طرف ثالث يتطلب موافقة واشنطن، حتى عندما تتولى الدول الحليفة تمويلها.

ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية قوله إنه لم يطرأ أي تغيير على سياسة الولايات المتحدة بشأن دعم أوكرانيا، فيما قال مسؤول في البنتاغون إن الوزارة اتخذت مسارات متعددة ومتوازية لتسريع التعاون الصناعي عبر الأطلسي في مجال أنظمة «باتريوت» للدفاع الجوي والصاروخي مع الشركاء الأوروبيين وأوكرانيا، وإن العمل في هذا الإطار مستمر.

ويأتي التأخير بعدما وافقت الولايات المتحدة، الشهر الماضي، على بيع أوكرانيا 500 صاروخ من طراز «باتريوت PAC-3» بقيمة تقارب 2.1 مليار دولار، لكن عمليات التسليم لن تبدأ، وفق التقرير، قبل أوائل العقد المقبل.

كما أشارت الصحيفة إلى تأخر إجراءات منح كييف الموافقات اللازمة لإنتاج صواريخ «باتريوت» محلياً، في إطار مساعيها لتعزيز قدراتها الدفاعية وتقليل اعتمادها على الإمدادات الخارجية.

ويزيد التأخير من الضغوط على الدفاعات الجوية الأوكرانية، في ظل استمرار الهجمات الروسية على منشآت الطاقة والبنية التحتية.

السفينة الروسية تُقطر إلى سان بطرسبرغ

في تطور آخر، أعلنت وزارة النقل الروسية، اليوم، أن سفينة الشحن «سبارتا 2»، التي اشتعلت فيها النيران عقب هجوم بطائرات مسيّرة في خليج فنلندا مطلع الأسبوع، جرى قطرها إلى ميناء سان بطرسبرغ.

وكان الجيش الفنلندي قد رجّح أن أوكرانيا تقف وراء الهجوم، مشيراً إلى إجلاء أفراد الطاقم الـ16 إلى سفينة روسية، وإصابة أحدهم بجروح طفيفة.

وأمس، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تنفيذ القوات الأوكرانية عملية عسكرية قبالة السواحل الليبية أسفرت عن إغراق الطراد الروسي «ميركوري»، كما تعرضت سفينة روسية راسية في قاعدة بنغازي البحرية لهجوم بمركبات مسيّرة فجر الأحد، ما أدى إلى وقوع انفجار وحريق على متنها.

هجمات متبادلة

وفي أوكرانيا، قال عضو رئاسة مجلس الدفاع في منطقة زابوريجيا، إيفان فيدوروف، إن هجوماً روسياً أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 22 آخرين، بينهم طفلان، في مدينة زابوريجيا خلال الليل.

في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية استهدفت مواقع للتحكم بالطائرات المسيّرة ومحطات أقمار اصطناعية تابعة لشركة «ستارلينك»، إلى جانب أصول عسكرية أخرى في منطقة سومي الأوكرانية، ما أسفر، وفق الوزارة، عن مقتل جنود.

كما أشارت إلى أن قواتها قصفت خلال الليل سفينة شحن قالت إنها كانت تحمل إمدادات عسكرية جنوب غربي ميناء أوديسا المطل على البحر الأسود، مضيفة أن طائرات مسيّرة روسية استهدفت محطة كهرباء فرعية في منطقة تشيرنيهيف شمال أوكرانيا، كانت تزود منشآت تابعة لقطاع الدفاع بالطاقة.

ترامب يلتقي روته في فلوريدا

سياسياً، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيلتقي الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، غداً، في ولاية فلوريدا، وذلك بعد اجتماعه بالرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ الأسبوع الماضي في آسيا.

ويأتي اللقاء في وقت تضغط فيه الدول الأوروبية من أجل إشراكها في المحادثات التي تدعمها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا.

المصدر: فاينانشال تايمز