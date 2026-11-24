الكشف عن تفاصيل جديدة بشأن تمركز قوات أوكرانية غربي ليبيا

كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” وجود قوات خاصة أوكرانية متمركزة في غربي ليبيا، وقالت إن هذه القوات رصدت تحركات السفن الحربية والتجارية الروسية في البحر المتوسط على مدى أشهر، تمهيدا للهجمات التي استهدفت السفينتين الروسيتين قبالة السواحل الليبية.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن مسؤول عسكري أوكراني أن قوات بلاده أطلقت 7 مسيّرات بحرية ملغمة من سفينة في البحر المتوسط قبالة سواحل شمال أفريقيا، باتجاه سفينة حربية روسية وأخرى للشحن، مما أدى إلى انفجارهما وإغراقهما.

وأوضح المسؤول الأوكراني أن معظم المسيرات البحرية استهدفت مباشرة السفينة الحربية الروسية من فئة “كورفيت ميركوري”، في حين أصابت مسيرة بحرية واحدة على الأقل سفينة الشحن “إم في أنغارا”.

وقال مسؤولون في “الجيش الوطني الليبي” وهو التشكيل العسكري المتمركز في شرق ليبيا وأجزاء من جنوبها، إنه جرى اعتراض وتدمير 4 مسيّرات على الأقل خلال الهجوم، في حين أصابت مسيّرتان أخريان السفينة الحربية الروسية.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤولين ليبيين اثنين من شرق ليبيا، مطلعين على التحقيقات المشتركة الليبية الروسية بالحادثة، أن عددا من المسيّرات البحرية الأوكرانية أُطلق باتجاه السفينة من قاعدة تديرها القوات الأوكرانية في غرب ليبيا، وأن الهجوم ألحق أضرارا جسيمة بالسفينة الروسية التي كانت راسية في القاعدة البحرية ببنغازي.

وفي سياق متصل، نقلت “وول ستريت جورنال” عن مصادر مطلعة أن عناصر أوكرانية متمركزة في غربي ليبيا نفذت -خلال العام الماضي- هجمات تخريبية في البحر المتوسط، استهدفت ما لا يقل عن ٣ سفن مرتبطة بروسيا، وفق تأكيدها.

وكشفت الصحيفة -استنادا إلى صور أقمار اصطناعية وتقييمات أمنية- أن موسكو عززت مؤخرا شحناتها العسكرية إلى شرقي ليبيا لتوسيع نفوذها. وأضافت أن سفن الشحن الروسية الناقلة لتلك المعدات غالبا ما تحظى بمرافقة بحرية عسكرية.

اتفاق سري

وبدورها، نقلت وكالة “أسوشيتد برس” عن مسؤولين ليبيين قولهم إن القوات الأوكرانية تعمل في منطقة غربي ليبيا بموجب “اتفاق سري” أقرته حكومة الوحدة الوطنية، واستخدمت الأراضي الليبية لضرب ناقلة نفط روسية في البحر المتوسط خلال مارس/آذار الماضي.

كما نقلت أسوشيتد برس عن مسؤولين أوكرانيين قولهم إن القوات الأوكرانية تعمل في غربي ليبيا في إطار جهود أوسع لمواجهة النفوذ والمصالح الروسية في المنطقة، مضيفين أن معظمهم متخصصون في المسيرات.

ونقلت الوكالة أن القوات الأوكرانية بغربي ليبيا تتخذ بشكل رئيسي من قاعدة جوية في مدينة مصراتة الساحلية مقرا لعملياتها، إلى جانب مواقع عسكرية أخرى في العاصمة طرابلس ومدينة الزاوية الساحلية.

وفي السياق، نقلت الوكالة عن مسؤوليْن ليبييْن من شرقي ليبيا -مطلعيْن على التحقيقات المشتركة الليبية الروسية- أن المسيرات البحرية الأوكرانية التي استهدفت السفينة الروسية أُطلقت من قاعدة تديرها القوات الأوكرانية في غربي ليبيا.

وكانت أوكرانيا قد أعلنت -أمس الاثنين- مسؤوليتها عن استهداف سفينتين روسيتين قبالة سواحل بنغازي في شرقي ليبيا. وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن قوات بلاده أغرقت “كورفيت ميركوري” الروسية قبالة السواحل الليبية.

وأضاف أن الهجوم استهدف سفينة الشحن الروسية “إم في أنغارا”، كما أدى أيضا إلى تدمير مروحية قتالية من طراز “كيه-27” كانت مرافقة للسفينة.

وتأتي هذه الهجمات الحديثة لأوكرانيا في سياق توسيع نطاق ضرباتها بعيدة المدى ضد المصالح الروسية، ويأتي ذلك بعد يومين فقط من هجوم بطائرات مسيرة نُسب إليها واستهدف سفينة شحن روسية في خليج فنلندا.

وتندرج هذه العمليات ضمن إستراتيجية أوكرانية لتوسيع نطاق استهداف المصالح العسكرية والبحرية الروسية، إذ استخدمت كييف مرارا المسيرات البحرية والصواريخ لضرب سفن حربية ومنشآت بحرية روسية في البحر الأسود منذ بدء الحرب في فبراير/شباط 2022.

وعقب الهجوم قبالة سواحل بنغازي، دعت سلطات شرقي ليبيا -الخاضعة لنفوذ اللواء المتقاعد خليفة حفتر– بعثة الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق دولي في وجود عناصر أوكرانية في غربي البلاد، الذي يخضع لسلطة الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس.

وفي وقت سابق من أمس الاثنين، أعربت وزارة الخارجية الليبية عن قلقها واستنكارها البالغيْن إزاء التصريحات الصادرة عن الرئيس الأوكراني بشأن تنفيذ عمليات عسكرية استهدفت قطعا بحرية روسية في محيط مدينة بنغازي، مؤكدة إدانتها القاطعة لتنفيذ أي عمليات عسكرية أجنبية داخل الأراضي الليبية أو مياهها الإقليمية.

وشددت الوزارة -في بيان- على أن سيادة ليبيا ووحدة أراضيها وسلامة مياهها الإقليمية “مبادئ ثابتة لا تقبل المساومة”، مجددة التأكيد على أن ليبيا ليست طرفا في النزاع الروسي الأوكراني، ولن يكون من المقبول الزج بها في هذا الصراع تحت أي ذريعة، على حد وصف البيان.

المصدر: صحافة أميركية