كيف تدخّل ترمب لعودة رئيس إنفيديا؟

كشفت عودة جنسن هوانغ إلى قيادة شركة إنفيديا عن تدخُّل سياسي مباشر من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لإنقاذ مسؤول تنفيذي يعدّ أحد أهم أعمدة صناعة الذكاء الاصطناعي الأمريكية، وسط تساؤلات متصاعدة بشأن الأمن القومي وتضارب المصالح وحدود استقلال الشركات عن السلطة السياسية.

ووفق تقرير لفايننشال تايمز، فقد تشكّل داخل وادي السيليكون ما يشبه “غرفة عمليات” ضمت عددا من كبار حلفاء هوانغ في قطاع التكنولوجيا والمال بهدف حشد الدعم لإعادته، واعتبر أعضاء الغرفة أن غياب هوانغ يهدد قطاع الذكاء الاصطناعي والأسواق الأمريكية والاقتصاد برمته.

وتوضح الصحيفة -في تحقيق أنجزه مراسلوها في سان فرانسيسكو وواشنطن ولندن– أن التحرك بدأ عقب استقالة هوانغ في 12 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، على خلفية تقارير عن علاقات عاطفية، إحداها مع أليس هوانغ -المسؤولة التنفيذية السابقة في شركة ميغاسبييد السنغافورية- التي تدور حولها شبهات تتعلق بتحويل رقائق متقدمة إلى الصين وصلات استخبارية صينية مزعومة.

وبحسب فايننشال تايمز، فقد تحرك حلفاء هوانغ سريعا وطلبوا من مجلس إدارة إنفيديا إبقاء جميع الخيارات متاحة، بما فيها عودة المؤسس. وانتقلت الحملة لاحقا إلى واشنطن، حيث تم ترتيب اتصال بين هوانغ وجيه دي فانس -نائب الرئيس الأمريكي- دافع خلاله عن مواقفه المتعلقة بقيود تصدير الرقائق الأمريكية إلى الصين وتعاملاته مع ميغاسبييد.

وتشير الصحيفة إلى أن ترمب تحدث شخصيا مع أعضاء مجلس إدارة إنفيديا. كما شارك فانس ووزير الخزانة سكوت بيسنت في مساعي إقناع المجلس بأن القضية لا تعني بالضرورة وجود خطر أمني.

أما ترمب، فأقر بتدخله قائلا -في تصريح صحفي- إن تحركه كان مهمًّا، وإنه عمل مع فانس وبيسنت ووزير التجارة هوارد لوتنيك. وأشار إلى أن إقناع مجلس الإدارة أصبح أسهل بعد تراجع سهم الشركة، في اعتراف يربط القرار مباشرة بضغوط الأسواق ومصالح المستثمرين.

وتكشف رواية مجلة نيوزويك أن مجلس إدارة إنفيديا استند -في قراره بالإجماع- إلى معلومات وتطمينات تلقاها من مستويات عليا في الحكومة الأمريكية، خلصت إلى أن إعادة هوانغ لا تشكل خطرا على الأمن القومي. غير أن الشركة لم تكشف هوية المسؤولين الذين قدموا تلك التطمينات، ولا طبيعة المعلومات التي استندوا إليها.

وقال مدير الاتصالات في البيت الأبيض ستيفن تشيونغ للمجلة إن ترمب كان “منخرطا تماما” في القرار، واصفا إياه بأنه قرار عظيم. وأكد الرئيس أن إدارته لم تجد -وفق المعلومات المتاحة- ما يُثبت علم هوانغ بعمليات تحويل الرقائق إلى الصين.

لكن هذه التطمينات لم تُنهِ التحقيقات، ولم تبدد الشكوك بشأن العلاقة بين المصالح التجارية والسياسة الخارجية الأمريكية. فقد استمر التحقيق المستقل الذي تجريه لجنة تابعة لمجلس إدارة إنفيديا، بالتوازي مع تحقيقات حكومية ورقابية بشأن ممارسات الشركة واحتمال وصول تقنياتها إلى جهات صينية غير مصرح لها.

بين التجسس والحوكمة

وأثارت العودة انتقادات من الحزبين الجمهوري والديمقراطي. وطالب السيناتور الجمهوري توم كوتون بمواصلة التحقيق في احتمالات تحويل الرقائق، فيما دعت السيناتورة الديمقراطية إليزابيث وارن الإدارة إلى توضيح هوية المسؤولين الذين قدموا التطمينات للمجلس.

وتقول فايننشال تايمز إن عودة هوانغ لم تعالج مشكلات الحوكمة داخل الشركة، خصوصا ضعف التخطيط للخلافة وتركيز النفوذ في دائرة ضيقة من المقربين. وانتقد محللون تراجع استقلالية مجلس الإدارة، معتبرين أن تراجعه السريع عن موقفه يثير أسئلة بشأن آلية اتخاذ القرارات.

أما صحيفة آي بيبر البريطانية، فترى أن ترمب أعاد صديقه إلى موقعه وسط مصالح اقتصادية وسياسية متشابكة، مشيرة إلى أن إنفيديا ليست مجرد شركة رقائق، بل ركيزة أساسية لازدهار الذكاء الاصطناعي والنمو الاقتصادي الأمريكي.

ولفتت الصحيفة إلى أن حسابات ترمب الاستثمارية سجلت تعاملات كبيرة في أسهم الشركة، وهو ما يثير تساؤلات عن تضارب المصالح، دون أن يثبت ارتكاب مخالفة.

وعلى صعيد الأسواق، قفز سهم إنفيديا بنحو 33% عقب الإعلان، في إشارة إلى أن المستثمرين رأوا في عودة المؤسس ضمانة لاستمرار زخم الشركة.

لكن المكاسب -في نظر الصحيفة- لا تعني انتهاء المخاطر، إذ تنتظر هوانغ جلسات استماع واستجوابات برلمانية خلال ديسمبر/كانون الأول القادم، فيما تواصل الجهات الأمريكية فحص ملفات التصدير والتعاملات المالية.

المصدر: فايننشال تايمز + نيوزويك