كوشنر يحذّر “إسرائيل” من تحولها إلى دولة منبوذة دولياً

حذّر المبعوث الأمريكي الخاص جاريد كوشنر من أن يتحوّل كيان العدو الإسرائيلي إلى “دولة منبوذة دوليا”، حسب تعبيره، إذا استمر نهجها الحالي في قطاع غزة، معتبرا أن أمامها فرصة للخروج من الحرب التي شنتها بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 “أكثر أمنا واندماجا في المنطقة إذا غيرت سياستها”، حسب قوله.

وفي تقرير نشرته صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” نقلا عن مجلة “نيويورك” الأمريكية أمس الاثنين، قال كوشنر إن “إسرائيل تقف أمام مفترق طرق، إذ يمكنها أن تنهض من هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وتصبح أكثر أمنا واندماجا في العالم، أو تواصل مسارها الحالي الذي سيحولها إلى دولة منبوذة دوليا”.

وبحسب الصحيفة، فإن تصريحات كوشنر تكتسب أهمية خاصة لصدورها عن مسؤول بارز في الحزب الجمهوري، وقد سبق أن أطلق مسؤولون ديمقراطيون أمريكيون -إلى جانب رؤساء سابقين للأجهزة الأمنية الإسرائيلية- تحذيرات مماثلة بشأن تداعيات السياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين.

وتأتي هذه التحذيرات وسط تزايد الإحباط داخل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بسبب عرقلته ما يُسمى جهود “مجلس السلام” للمضي في خطة ترمب لإعادة إعمار قطاع غزة. ويعدّ كوشنر أحد أبرز مهندسي المجلس الذي تأسس في يناير/كانون الثاني 2026.

وكانت حركة حماس قد وافقت -في يوليو/تموز الماضي- على خريطة الطريق التي وضعها المجلس لنزع السلاح، وتنص على تسليم الحركة أسلحتها تدريجياً بالتزامن مع انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع.

لكن نتنياهو رفض هذا المقترح، مشترطا نزع حماس سلاحها بالكامل قبل تنفيذ أي انسحاب للقوات الإسرائيلية، كما عرقل تفعيل الهيئات الحكومية والأمنية التي يُفترض أن تتولى إدارة القطاع وتحل محل الحركة.

وترتكب “إسرائيل” منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 74 ألف قتيل وما يزيد على 176 ألف جريح من الفلسطينيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن دمار شمل 90% من البنى التحتية.

المصدر: إعلام العدو