تجمّع الأجراء المتقاعدين يطالب بحسم تعويضات نهاية الخدمة وتغطية اشتراكات الضمان الصحي

جدّد «تجمّع الأجراء المتقاعدين في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والإدارات العامة الخاضعين لقانون العمل»، في بيان، مطالبته بشمول الأجراء المتقاعدين بـ«شرعة التقاعد» أسوةً بزملائهم في القطاع العام، ولا سيّما متعاقدي وزارة الإعلام، أو بصرف تعويضات نهاية الخدمة وفق السعر الرائج للدولار الأميركي.

وأبدى التجمّع استغرابه الشديد من التسويف والمماطلة في حسم ملف التعويضات رغم الوعود المتكرّرة منذ أعوام. وذكّر بأنّ هذه المستحقات تُدفع من صناديق المؤسسات والمصالح التي عمل فيها الأجراء، من دون تحميل الخزينة العامة أو الضمان الاجتماعي كلفة تسديدها. وأشار إلى أنّ هذه المؤسسات قادرة على الدفع، إذ تستوفي بدلات خدماتها بالدولار.

وطالب التجمّع بإصدار قانون يُلزم المؤسسات المعنيّة بتسديد رسوم اشتراكات الضمان الصحي عن المتقاعدين، موضحًا أنّها تبلغ عشرات ملايين الليرات سنويًا، وأنّ المتقاعدين يعجزون عن تسديدها في ظلّ حرمانهم من تعويضاتهم.

وناشد التجمّع، في ختام بيانه، الرؤساء الثلاثة والوزراء والنواب الإسراع في إنصاف المتقاعدين وتأمين حقوقهم المعيشية والاستشفائية بعد عقود من الخدمة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام