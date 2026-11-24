الكونغو الديمقراطية | تشيسكيدي: ثروات الكونغو المعدنية يجب أن تتحول إلى قيمة مضافة تعود بالنفع على الشعب

أكد رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي أن استغلال الثروات المعدنية في بلاده يجب أن يحقق منفعة مباشرة للشعب، داعياً إلى الانتقال من تصدير المواد الخام إلى تصنيعها محلياً وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، بدلاً من استمرار استفادة الصناعات العالمية من هذه الموارد على حساب التنمية الداخلية.

وقال تشيسكيدي، في كلمة خلال افتتاح منتدى «ماكوتانو» للأعمال المعدنية، الذي يركز على تصنيع قطاع التعدين في أفريقيا، إن بلاده أسهمت طويلاً في إثراء الصناعات حول العالم، من دون أن تحتفظ بحصة كافية من القيمة المضافة التي تتيح تحقيق تحول اقتصادي حقيقي.

وأشار إلى التباين الكبير، على مدى سنوات، بين وفرة الثروات الطبيعية في الكونغو الديمقراطية ومحدودية العوائد التي حصل عليها شعبها من استغلالها.

وتُعد الكونغو الديمقراطية من أبرز الدول الغنية بالمعادن الاستراتيجية، إذ تمتلك احتياطيات كبيرة من النحاس والكوبالت والكولتان والليثيوم، وهي مواد تدخل في صناعات التكنولوجيا والبطاريات والطاقة.

وفي هذا السياق، تسعى كينشاسا إلى دفع الولايات المتحدة لتنفيذ تعهداتها الاستثمارية في إنشاء منشآت محلية لمعالجة المعادن وتكريرها، مع إمكانية تطوير صناعة مكونات البطاريات، بما يتيح للبلاد الاستفادة من مواردها بدلاً من الاكتفاء بتصديرها مواد خام.

ومن المقرر أن تتواصل المباحثات بين الكونغو الديمقراطية والولايات المتحدة خلال الأشهر المقبلة، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الاستثمار في قطاع التعدين وتوسيع قدرات التصنيع المحلي.

المصدر: وكالة يونيوز