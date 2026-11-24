اسبانيا | سانشيز يحشد أنصاره في قرطبة قبل الانتخابات الإسبانية ويحذر من عودة اليمين واليمين المتطرف

شارك رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في تجمع انتخابي للحزب الاشتراكي بمدينة قرطبة في إقليم الأندلس، داعياً أنصاره إلى التصويت لصالح حزبه في الانتخابات المقررة الأحد المقبل، ومحذراً من عودة اليمين المحافظ واليمين المتطرف إلى السلطة في ظل الاستقطاب السياسي الذي تشهده البلاد.

ووصل سانشيز إلى منصة التجمع وسط هتافات مؤيديه الذين رفعوا الأعلام، مرتدياً قميص الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني، قبل أن يستمع إلى كلمة زعيمة الاشتراكيين في الأندلس ماريا خيسوس مونتيرو، ثم يخاطب الحضور.

وقال سانشيز إن خصومه السياسيين «لم يجلبوا سوى الحروب والتضخم وزعزعة استقرار العالم والكراهية»، معتبراً أن ما شهدته البرازيل من مواجهة سياسية بين الرئيس السابق جايير بولسونارو والرئيس الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا قد يتكرر في إسبانيا يوم 29 نوفمبر/تشرين الثاني.

ودعا رئيس الوزراء الناخبين إلى التصويت دفاعاً عن المعاشات التقاعدية الكريمة وحقوق النساء وحريات مجتمع الميم وحقوق المهاجرين والسلام، مؤكداً أن دعم هذه القضايا لا يقتصر على الفئات المعنية بها مباشرة، بل يعكس خيارات مجتمعية أوسع.

كما انتقد من يسعون، بحسب تعبيره، إلى تحويل السكن إلى «سوق للجوارح» والحقوق إلى سلع وفرص تجارية، وحث أنصاره على مواصلة الحشد الانتخابي، قائلاً: «صندوقاً بصندوق وصوتاً بصوت».

المصدر: وكالة يونيوز