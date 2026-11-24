سفير إيران لدى الأمم المتحدة: الاستخدام المتواصل لأراضي بعض دول المنطقة ومجالاتها الجوية وقواعدها العسكرية ولا سيما البحرين والكويت لدعم العدوان الأميركي تترتب عليه تبعات قانونية دولية مهمة