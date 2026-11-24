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إنترفاكس عن الدفاع الروسية: قصفنا مواقع توجيه مسيرات بمنطقة سومي ومستقبلات أوكرانية لأقمار ستارلينك الصناعية
24-11-2026 04:18 صباحًا
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