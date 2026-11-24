مصر | العراق ومصر تختتمان الدورة الرابعة للجنة المشتركة بتوقيع 11 اتفاقية ومذكرة تفاهم

اختتمت اللجنة العليا العراقية المصرية المشتركة أعمال دورتها الرابعة في العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة، بتوقيع 11 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرنامجاً تنفيذياً، بهدف توسيع التعاون الثنائي وتعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين.

وترأس أعمال الدورة رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي ونظيره المصري مصطفى مدبولي، اللذان رعيا مراسم توقيع الاتفاقيات التي شملت عدداً من القطاعات الحيوية، وفق بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي.

وتضمنت الاتفاقيات محضر اجتماعات الدورة الرابعة للجنة المشتركة، واتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب على الدخل ورأس المال، إلى جانب مذكرات تفاهم في مجالات الدواء والمستلزمات الطبية، والإذاعة والتلفزيون، وتنمية الثروة السمكية، والرقابة النووية والإشعاعية.

كما شملت التعاون وتبادل الخبرات العلمية والبحثية، والمواصفات والجودة، فضلاً عن ملحقين لمذكرتي تفاهم في مجالي الشباب والرياضة، وبرنامجاً تنفيذياً لمذكرة التفاهم بين وزارة التخطيط العراقية ومعهد التخطيط القومي المصري.

وأكد البيان أن الاتفاقيات تهدف إلى تعزيز أطر التعاون وتوسيع الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة ويفتح آفاقاً جديدة للتكامل الاقتصادي والتجاري والاستثماري، ويسهم في تحقيق تطلعات الشعبين العراقي والمصري.

المصدر: وكالة يونيوز