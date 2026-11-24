ترامب يوجه بتسريع تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة عن المحاكم الفيدرالية الأمريكية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه وجه وزارة العدل بتسريع تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة عن المحاكم الفيدرالية، مؤكدا أن العقوبة ستكون سريعة وحتمية بمجرد صدور حكم هيئة المحلفين.

وقال ترامب، في كلمة ألقاها، الاثنين، في وزارة العدل الأمريكية “لقد وجهت النائب العام بتسريع تنفيذ أحكام الإعدام الفيدرالية”.

وأضاف أن وزارة العدل مطالبة، بموجب توجيهاته، بالسعي إلى فرض عقوبة الإعدام على المدانين بقتل القاصرين أو اغتصابهم، فضلا عن المتورطين في الاتجار بالبشر الذين تسببوا في مقتل ضحاياهم.

وشدد قائلا: “بمجرد أن تتوصل هيئة المحلفين إلى مثل هذا الحكم، يجب أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام سريعا وحتميا”.

وفي سياق متصل، جدد ترامب انتقاداته الحادة لحاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم، على خلفية قراره الذي اتخذه في وقت سابق من الشهر الجاري بتخفيف عقوبة جميع المحكوم عليهم بالإعدام في الولاية واستبدالها بالسجن مدى الحياة، وهو القرار الذي شمل أكثر من 560 مدانا.

وكان ترامب قد وقّع، فور توليه الرئاسة في يناير 2025، أمرا تنفيذيا يقضي باستئناف تطبيق عقوبة الإعدام على المستوى الفيدرالي، منهيا بذلك قرار التعليق الاختياري لتنفيذ هذه الأحكام الذي كان ساريا خلال الإدارة السابقة.

يذكر أن نيوسوم يعد أحد أبرز المرشحين المحتملين لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة عام 2028. وقال الحاكم إنه يعتزم اتخاذ قرار في يناير المقبل بشأن ترشحه لخوض السباق الرئاسي.

المصدر: روسيا اليوم