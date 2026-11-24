كولمبيا | هجوم بمسيّرات مفخخة يستهدف قيادة الشرطة في كولومبيا ويصيب 3 أشخاص

أُصيب ثلاثة أشخاص، بينهم قاصر، جراء هجوم بطائرات مسيّرة مفخخة استهدف مبنى قيادة الشرطة في مدينة كوكوتا، بمنطقة نورتي دي سانتاندير شمال شرقي كولومبيا، فيما أسفر الانفجار عن أضرار مادية طالت أكثر من 80 منزلاً.

وأفادت السلطات المحلية، بأن الهجوم وقع في المدينة الواقعة قرب الحدود مع فنزويلا، مشيرة إلى أن المصابين هم شخصان بالغان وقاصر، وأن الانفجارات تسببت بأضرار واسعة في المنازل المجاورة، شملت تحطم النوافذ وتضرر الأسطح.

وقال سكرتير الأمن في المنطقة، جورج كينتيرو، إن حجم الأضرار المادية كبير، فيما روى سكان محليون أن المسيّرات بدت وكأنها تستهدف مقر قيادة الشرطة، قبل أن تسقط إحداها على منزل سكني.

ويأتي الهجوم في ظل تصاعد استخدام الجماعات المسلحة للطائرات المسيّرة المفخخة في كولومبيا، إذ سجلت وزارة الدفاع 358 هجوماً من هذا النوع بين يناير ونوفمبر من العام الجاري، بمعدل يقارب هجوماً واحداً يومياً، مع ارتفاع عدد الهجمات بنسبة 140% بعد السابع من أغسطس مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتُعد منطقتا كاوكا ونورتي دي سانتاندير من أكثر المناطق تضرراً، في ظل نشاط الجماعات المسلحة وتنافسها على السيطرة على ممرات تهريب المخدرات، فضلاً عن انتشار زراعة نبات الكوكا، ما يفاقم المخاطر التي يتعرض لها المدنيون في مناطق النزاع المستمر منذ عقود.

المصدر: وكالة يونيوز