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لحج: استشهاد 23 مدنياً وإصابة اثنين آخرين بجروح متفاوتة بينهم نساء في حصيلة غير نهائية لجريمة استهداف الطيران السعودي لـ3 باصات نقل و3 شاحنات في وادي معبق بمديرية المقاطرة
24-11-2026 00:18 صباحًا
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