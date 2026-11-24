لحج: استشهاد 23 مدنياً وإصابة اثنين آخرين بجروح متفاوتة بينهم نساء في حصيلة غير نهائية لجريمة استهداف الطيران السعودي لـ3 باصات نقل و3 شاحنات في وادي معبق بمديرية المقاطرة