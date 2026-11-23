وسائل اعلام يمنية: استشهاد 23 مدنيا وجرح اثنين آخرين بينهم نساء حصيلة غير نهائية لاستهداف طيران “العدو ” السعودي 3 باصات نقل و3 شاحنات في وادي معبق بلحج