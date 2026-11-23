أفاد مراسل قناة المنار في جنوب لبنان بملخص للاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية خلال مساء يوم الاثنين.
أولاً: القصف المدفعي:
- قصف مدفعي استهدف أطراف بلدة ميفدون.
- قصف مدفعي استهدف أطراف بلدة الغندورية.
- قصف مدفعي استهدف أطراف بلدة زبقين.
- قصف مدفعي استهدف بلدة المنصوري.
- قصف مدفعي استهدف وادي السلوقي لجهة قبريخا.
- قصف مدفعي استهدف أطراف بلدة ياطر.
ثانياً: التمشيط بالأسلحة الرشاشة:
- تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة صربين.
- تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة زوطر الشرقية.
- تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة بيت ياحون.
ثالثاً: تحركات الآليات:
- تحرك دبابات العدو في بلدة زوطر الشرقية، بالتزامن مع التمشيط بالأسلحة الرشاشة.
- تحرك لآليات العدو عند أطراف بلدة برعشيت.
رابعاً: القنابل المضيئة:
- إلقاء قذيفة مضيئة في اجواء بلدة صربين.
خامساً: التفجيرات:
- تنفيذ عملية تفجير في بلدة بيت ياحون.
المصدر: موقع المنار