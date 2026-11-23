الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان تتواصل

أفاد مراسل قناة المنار في جنوب لبنان بملخص للاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية خلال مساء يوم الاثنين.

أولاً: القصف المدفعي:

قصف مدفعي استهدف أطراف بلدة ميفدون. قصف مدفعي استهدف أطراف بلدة الغندورية. قصف مدفعي استهدف أطراف بلدة زبقين. قصف مدفعي استهدف بلدة المنصوري. قصف مدفعي استهدف وادي السلوقي لجهة قبريخا. قصف مدفعي استهدف أطراف بلدة ياطر.

ثانياً: التمشيط بالأسلحة الرشاشة:

تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة صربين. تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة زوطر الشرقية. تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة بيت ياحون.

ثالثاً: تحركات الآليات:

تحرك دبابات العدو في بلدة زوطر الشرقية، بالتزامن مع التمشيط بالأسلحة الرشاشة. تحرك لآليات العدو عند أطراف بلدة برعشيت.

رابعاً: القنابل المضيئة:

إلقاء قذيفة مضيئة في اجواء بلدة صربين.

خامساً: التفجيرات:

تنفيذ عملية تفجير في بلدة بيت ياحون.

المصدر: موقع المنار