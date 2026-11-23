المعارضة البحرينية تطالب بالإفراج عن المعتقلات وتعدّ القمع وعسكرة المناطق «رهانًا خاسرًا»

طالبت قوى المعارضة في البحرين، في بيان بالإفراج الفوري عن المعتقلة حوراء الزاكي وإطلاق سراح السجينتين سارة مرهون وبدور عبد الحميد الجمري وجميع المعتقلات. واعتبرت أنّ الاعتقالات والقمع وعسكرة المناطق البحرينية «رهان خاسر».

وأدانت قوى المعارضة اعتقال النساء وتعذيبهنّ والتشهير بهنّ، ووصفت هذه الممارسات بأنّها جريمة. ودعت إلى الاتّعاظ بما وثّقته التقارير الدولية من انتهاكات وجرائم سابقة بحقّ مئات المعتقلات البحرينيات في السجون. وشدّدت على أنّ جرائم التعذيب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لا تسقط بالتقادم، وأنّ سنوات الإفلات من المساءلة لا تطويها.

وقالت إنّ البحرين تشهد حالة مستمرّة من عدم الاستقرار منذ اعتقال كبار علماء الطائفة الشيعية، إلى جانب عشرات من أئمّة الجماعة وخطباء المنبر والمنشدين والنشطاء ووكلاء المراجع والمبلّغين. واتّهمت السلطة بتغذية حالة عدم الاستقرار عبر التمادي في الاستبداد ومواصلة قمع الحريات العامة ومصادرة حرية التعبير وحقّ التجمّع.

وأرجعت قوى المعارضة ما تشهده البلاد إلى المعالجات الأمنية التي انتهجتها السلطة في مواجهة حراك الرابع عشر من فبراير 2011، وما خلّفته من أزمات سياسية وحقوقية متواصلة.

وحثّت قوى المعارضة البحرينيين على حضور الفعاليات السلمية التي أعلنتها والمشاركة الفاعلة فيها. وأكّدت دعمها مختلف الاحتجاجات والاعتصامات والزيارات التضامنية مع العلماء المعتقلين، تنديدًا بمحاكماتهم ورفضًا للأحكام الصادرة بحقّهم، التي وصفتها بـ«الجائرة».

وختمت بيانها بعبارة «المجد والخلود للشهداء الأبرار، والحرية للسجناء الأحرار».

المصدر: موقع المنار