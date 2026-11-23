طاجيكستان تبدأ رسميًا إجراءات الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية

باشرت طاجيكستان رسميًا إجراءات الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، لتصبح رابع دولة تتخذ هذه الخطوة منذ أن أطلقت الولايات المتحدة حملة دبلوماسية قالت إنّ هدفها «تفكيك المحكمة»، بحسب بيان أصدرته رئاسة الهيئة الإدارية للمحكمة اليوم الاثنين.

وتنضمّ طاجيكستان بذلك إلى تشاد وفنزويلا وناويرو، التي أعلنت انسحابها منذ أن وجّهت واشنطن، في تموز/يوليو، دعوة إلى الدول للانسحاب من المحكمة. وناويرو دولة جزرية صغيرة في المحيط الهادئ كانت تُعرف سابقًا باسم ناورو.

وأوضحت رئاسة الهيئة أنّ إجراءات الانسحاب تستغرق عامًا واحدًا، محذّرةً من أنّ الشروع فيها يهدّد بتقويض المساعي الجماعية لتحقيق العدالة ويُضعف الجهود العالمية لإنهاء الإفلات من العقاب. وأكّدت أنّ قرار الانسحاب لا يعفي الدولة من الالتزامات التي تعهّدت بها بصفتها طرفًا في المعاهدة.

وتضمّ المحكمة حاليًا 125 دولة، من بينها الدول السبع التي بدأت رسميًا إجراءات الانسحاب. وكانت بوركينا فاسو ومالي والنيجر قد أعلنت انسحابها العام الماضي، وانتقدت المحكمة ووصفتها بأنّها أداة «لقمع استعماري جديد».

وكانت المحكمة قد انتقدت طاجيكستان في آذار/مارس لعدم إلقائها القبض على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لدى زيارته البلاد عام 2025. وكانت قد أصدرت بحقّه مذكرة توقيف بتهمة ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.

وتحاكم المحكمة الجنائية الدولية، وهي المحكمة الدائمة المعنيّة بجرائم الحرب على المستوى الدولي، الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضدّ الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان، عندما تكون المحاكم الوطنية غير راغبة في اتّخاذ إجراءات أو غير قادرة على ذلك.

المصدر: رويترز