هجوم إلكتروني يعطّل منصة «أكاديمية الاتحاد الأوروبي» ويؤدي إلى تسرّب بيانات مستخدمين

توقّفت منصة «أكاديمية الاتحاد الأوروبي» عن العمل اليوم الاثنين إثر هجوم إلكتروني واسع النطاق أدّى إلى تسرّب بيانات شخصية لمستخدمين، بحسب المتحدّث باسم المفوضية الأوروبية توماس رينييه.

وأوضح رينييه أنّ الهجوم استهدف المفوضية وكُشف عنه الأسبوع الماضي، مشيرًا إلى أنّ المستخدمين أُخطروا اليوم عبر الموقع الإلكتروني للأكاديمية.

وأضاف أنّ التحقيق جارٍ لتحديد الجهة التي تقف وراء الهجوم، وأنّ المفوضية لا تستطيع في الوقت الراهن الكشف عن أيّ معلومات في هذا الشأن.

وتتيح المنصة، وهي مركز للتعلّم عبر الإنترنت، ورش عمل ودورات تدريبية تُعدّها مؤسسات الاتحاد الأوروبي.

المصدر: رويترز