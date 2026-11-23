رئيس مجلس الشورى الاسلامي في ايران: العدو يسعى إلى إبقاء إيران في حالة «لا حرب ولا سلم» ووضعها في مسار استنزافي والخروج من هذه الحال يتطلب تحقيق ردع مستدام عبر تعزيز قوة البلاد