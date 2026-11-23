الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تحمّل السعودية والولايات المتحدة مسؤولية استهداف المدنيين في اليمن

حمّلت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان السعودية والولايات المتحدة المسؤولية القانونية الكاملة عن استهداف المدنيين والأعيان المدنية في لحج والحديدة وحجّة خلال الساعات الماضية، وعن الدماء التي سُفكت في المحافظات الثلاث. وطالبت بفتح تحقيق دولي مستقلّ وشفّاف ومحاسبة المسؤولين أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وأدانت الهيئة بأشدّ العبارات غارات الطيران السعودي، ووصفتها في بيان بـ«الجرائم الوحشية المركّبة». وقالت إنّ الغارات استهدفت مباشرةً وبصورة متعمّدة المدنيين ووسائل النقل العامّة وسكن العمّال ومنشآت الاتّصالات والمساجد والمسعفين، معتبرةً أنّ التصعيد يكشف عن «وحشية لا تعرف حدودًا» وإصرار على سفك الدم اليمني وتدمير شرايين حياته.

وفي منطقة معبق بمديرية المقاطرة في محافظة لحج، قالت الهيئة إنّ القصف حوّل في لحظة حافلات مدنية تقلّ مواطنين ومركبات تحمل أقوات الناس إلى أهداف للصواريخ. وأفادت بأنّ الطيران السعودي استخدم في الهجوم قنابل أميركية من طرازَي «جي بي يو-49» و«جي بي يو-12»، موجّهة بالليزر والأقمار الاصطناعية. واعتبرت أنّ استخدام قنابل ذكية موجّهة بالليزر ضدّ الحافلات المدنية يؤكّد تعمّد الاستهداف ويستبعد الخطأ أو الانحراف عن الهدف.

ووصفت الهيئة قصف معبق بأنّه «جريمة أميركية سعودية مشتركة»، مضيفةً «القنبلة أميركية، والطائرة سعودية، والدم يمني، والصمت دولي». واعتبرت أنّ كلّ مَن صنع القنبلة أو باعها أو موّلها أو صمت عن الجريمة شريك فيها.

وفي الحديدة، أفادت الهيئة بأنّ الغارات على سكن العمّال ومباني الاتّصالات أسفرت عن استشهاد 17 عاملًا وإصابة 11 آخرين، في حصيلة أوليّة. وأوضحت أنّ الشهداء ارتقوا جراء قصف مبنى الإنشاءات التابع لوزارة الاتّصالات، وأنّ العمّال كانوا مدنيين غير مسلّحين يؤدّون واجبهم في خدمة الناس وإبقاء خدمات الاتّصالات والإنترنت متاحة لأهالي الحديدة.

وقالت الهيئة إنّ الغارات دمّرت بالكامل منشآت الاتّصالات وسكن العاملين والمسجد وبرج الاتّصالات، وأوقفت خدمات الاتّصالات والإنترنت في عدد من مديريات الحديدة. وأضافت أنّ الطيران السعودي عاود القصف مستهدفًا المسعفين لمنع إنقاذ الجرحى وانتشال جثامين الشهداء، معتبرةً أنّ قصف مبنى الإنشاءات واستهداف المسعفين يشكّلان «جريمة مركّبة» توجب محاسبة مرتكبيها.

وفي حجّة، أفادت الهيئة بأنّ الطيران السعودي شنّ أربع غارات على إحدى مديريات المحافظة، واعتبرت ذلك استمرارًا للقصف اليومي وترويع المدنيين الآمنين.

ووصفت الهيئة الاعتداءات بأنّها «جرائم حرب مكتملة الأركان» بموجب المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مستندةً إلى تجريم تعمّد توجيه الهجمات ضدّ السكان المدنيين والأعيان المدنية والعاملين في المجالين الإنساني والخدمي، وتعمّد استهداف المسعفين. كما عدّتها انتهاكًا لحظر العقاب الجماعي الوارد في المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة.

وقالت الهيئة إنّ الاعتداءات تنتهك المواد 48 و51 و52 من البروتوكول الإضافي الأوّل، التي تُلزم بالتمييز بين المدنيين والمقاتلين وتحمي السكان المدنيين والأعيان المدنية. ورأت أنّ الاتّصالات والخدمات الأساسية تندرج ضمن الأعيان التي لا غنى عنها لبقاء السكان، والتي تحميها المادة 54 من البروتوكول نفسه. وأضافت أنّ الهجمات تنتهك الفقرة الرابعة من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة بشأن حظر استخدام القوّة، والحقوق في الحياة والعمل والاتّصال والمعلومات التي يكفلها العهدان الدوليان لحقوق الإنسان.

واعتبرت الهيئة أنّ تزويد الولايات المتحدة السعودية بهذه القنابل واستخدامها ضدّ المدنيين يجعلان واشنطن شريكة في المسؤولية القانونية عن الجرائم، استنادًا إلى معاهدة تجارة الأسلحة وقواعد المسؤولية الدولية عن المساعدة في ارتكاب جرائم حرب.

وطالبت الهيئة بمحاسبة مرتكبي الجرائم ومَن أصدروا الأوامر بارتكابها ومموّليها ومورّدي السلاح أمام المحكمة الجنائية الدولية، ومنع إفلاتهم من العقاب، وجبر الضرر وتعويض الضحايا وأسرهم. ودعت الأمم المتحدة ومجلسَي الأمن وحقوق الإنسان والمفوّضية السامية لحقوق الإنسان إلى إدانة فورية وواضحة وصريحة وفتح تحقيق دولي مستقلّ وشفّاف ووقف العدوان ورفع الحصار فورًا ووقف بيع الأسلحة للسعودية.

كما دعت المنظّمات الإنسانية والحقوقية الدولية إلى إغاثة الجرحى والمتضرّرين وإدانة استهداف المسعفين والعاملين المدنيين. وأكّدت استمرار التوثيق وأنّ العدالة ستطال مرتكبي الجرائم مهما طال الزمن.

ووجّهت الهيئة من صنعاء رسالة إلى السعودية، استحضرت فيها حافلات معبق وسكن عمّال الحديدة ومسجد الاتّصالات والمسعفين الذين قُصفوا وهم ينقذون الجرحى، وقالت «لن تكسرونا، ولن ترهبونا، ولن ننسى شهداءنا. لن نركع، ولن نساوم على كرامتنا وسيادتنا، ولن تسقط جرائمكم بالتقادم. وسيبقى اليمن حرًّا عزيزًا، وستنتصر إرادة الشعب اليمني على العدوان والحصار. والحقّ لا يموت، والعدالة آتية لا محالة».

واختتمت الهيئة بيانها بالدعاء للشهداء بالرحمة، وللجرحى بالشفاء، ولليمن وشعبه بالحفظ.

المصدر: موقع المنار